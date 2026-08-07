​США запровадили санкції проти криптобіржі в Дубаї за допомогу Ірану

США ввели санкції проти неліцензованої криптовалютної біржі Shelbit із Дубая.

Влада США стверджує, що платформа обробила мільйони доларів у крипті для іранського Корпусу вартових ісламської революції та інших пов’язаних із Іраном груп, пише Reuters.

Ці заходи Штатів стали результатом розслідування агенції, яка викрила схему обходу санкцій на 4 мільярди доларів. За даними журналістів, біржа перераховувала кошти для Центрального банку Ірану, мережі нелегальних азартних ігор і адрес, які Ізраїль пов'язує із КВІР. Також під санкції потрапив засновник криптобіржі та іранська платформа Aban Tether.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що відомство планує і надалі викривати й ліквідовувати незаконні фінансові мережі, які підтримують іранський режим.

Представники Shelbit відкинули всі звинувачення і заявили, що компанія свідомо не брала участі у відмиванні грошей чи фінансуванні тероризму. Також у компанії стверджують, що припинили діяльність ще у січні 2026 року. Попри це, регулятор у Дубаї раніше також заявив про порушення з боку Shelbit законів про протидію відмиванню коштів.