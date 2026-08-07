Апеляційний суд США заблокував будівництво бальної зали Трампа

Президент є тимчасовим орендарем, а не власником Білого дому, тому не може змінювати його без схвалення Конгресу, вважає Феміда.

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Федеральний апеляційний суд США зобов'язав адміністрацію Дональда Трампа зупинити будівництво бальної зали вартістю 400 мільйонів доларів на місці знесеного східного крила Білого дому.

У постанові зазначається, що кожен президент є тимчасовим орендарем, а не власником Білого дому, тому не може змінювати його без схвалення Конгресу, передає Reuters.

Рішення підтвердило попередню заборону, якої домагався Національний фонд збереження історичної спадщини. Організація подала позов після того, як адміністрація знесла східне крило і розпочала зведення об'єкта площею понад 8 тисяч квадратних метрів без дозволу законодавців.

Апеляційний суд призупинив дію свого рішення на 14 днів, щоб надати адміністрації Трампа можливість звернутися до Верховного суду США.

Раніше окружний суддя двічі блокував надземні роботи, дозволяючи лише підземне будівництво. Адміністрація Трампа пояснює необхідність проєкту потребами для масштабних офіційних заходів і забезпеченням безпеки.

Представник Мін'юсту час слухань заявляв, що колишнє східне крило робило президента вразливим для атак, а позиція фонду є лише архітектурною перевагою.