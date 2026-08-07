​В Австрії зливи спричинили повені та зсуви: довелось евакуювати туристів

Сильні грози та зливи накрили гірські райони заходу Австрії, спричинивши повені й селеві потоки. Через негоду у популярних туристичних регіонах були заблоковані дороги, а частину мандрівників довелося рятувати з гір.

Про наслідки негоди повідомляє dpa, а також Tagesschau.

Як повідомила поліція Тіролю, у курортному регіоні Ціллерталь увечері в четвер зійшли три селеві потоки. Бруд і уламки тимчасово перекрили дороги у долині.

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У районі Бад-Гастайна через негоду в гірській хатині опинилися заблокованими 11 людей. Шістьох туристів у четвер увечері евакуювали гелікоптером, тоді як працівники хатини залишилися на місці.

Наслідки негоди відчули й інші туристичні центри. У Дорфґастайні та Бад-Гастайні зафіксували сходження селевих потоків. У містах Інсбрук і Кіцбюель рятувальники відкачували воду із затоплених підвалів і вулиць. Про постраждалих не повідомляли. У федеральній землі Зальцбург через потужні опади річки та струмки вийшли з берегів. В Уттендорфі вода затопила частину громади, пройшла через дороги, подвір’я та поля, а окремі шляхи були перекриті.

Негода прийшла після періоду аномальної спеки в Австрії. Напередодні поблизу кордону зі Словаччиною зафіксували температурний рекорд – 41,2 градуса.