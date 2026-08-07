Вже зафіксовано у вісім разів більше випадків захворювання та в шість разів більше смертей, аніж за 11 тижнів спалаху у Західній Африці у 2014-2018 роках.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Вірус, який спричинив масовий спалах Еболи в Демократичній Республіці Конго, може мутувати.

Про це заявили представники галузі охорони здоров'я у країні, пише The Guardian.

Зазначається, що кількість підтверджених випадків перевищила 4 тисячі.

Реклама

В Африканському центрі з контролю за захворюваннями заявили, що влада посилює боротьбу зі спалахом і виявлятиме хворих під час обходів людей удома.

Спалах Еболи, спричинений штамом вірусу Бундібудьйо (Bundibugyo), вперше був зареєстрований 15 травня, хоча є підозри, що хвороба могла поширюватися з січня.

У країні станом на 4 серпня було зареєстровано 3973 випадки захворювання та 1801 смерть.

Генеральний директор Африканського центру з контролю та профілактики захворювань (Africa CDC) доктор Жан Касея повідомив, що кількість випадків перевищила 4 тисячі.