Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
ГоловнаСвіт

Вірус Ебола під час спалаху у ДР Конго міг мутувати, – охорона здоров’я країни

Вже зафіксовано у вісім разів більше випадків захворювання та в шість разів більше смертей, аніж за 11 тижнів спалаху у Західній Африці у 2014-2018 роках. 

Вірус Ебола під час спалаху у ДР Конго міг мутувати, – охорона здоров’я країни
Фото: EPA/UPG

Вірус, який спричинив масовий спалах Еболи в Демократичній Республіці Конго, може мутувати.

Про це заявили представники галузі охорони здоров'я у країні, пише The Guardian.

Зазначається, що кількість підтверджених випадків перевищила 4 тисячі.

Реклама

В Африканському центрі з контролю за захворюваннями заявили, що влада посилює боротьбу зі спалахом і виявлятиме хворих під час обходів людей удома.

Спалах Еболи, спричинений штамом вірусу Бундібудьйо (Bundibugyo), вперше був зареєстрований 15 травня, хоча є підозри, що хвороба могла поширюватися з січня.

У країні станом на 4 серпня було зареєстровано 3973 випадки захворювання та 1801 смерть. 

Генеральний директор Африканського центру з контролю та профілактики захворювань (Africa CDC) доктор Жан Касея повідомив, що кількість випадків перевищила 4 тисячі.

  • Зараз цей спалах є другим за величиною спалахом Еболи за всю історію спостережень. Вже зафіксовано у вісім разів більше випадків захворювання та в шість разів більше смертей, аніж за 11 тижнів спалаху лихоманки Ебола у Західній Африці у 2014-2018 роках. Тоді було інфіковано понад 28 тисяч людей та померло щонайменше 11 тисяч.
  • Раніше повідомлялося, що рішення адміністрації Дональда Трампа закрити Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) допомогло поширенню спалаху лихоманки Ебола у ДР Конго та Уганді.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies