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Іспанія встановлює плавучий бар'єр на кордоні з Марокко після прориву мігрантів в Сеуту

На території прориву залишається багато правоохоронців.

Іспанія встановлює плавучий бар'єр на кордоні з Марокко після прориву мігрантів в Сеуту
На пляжі у Сеуті встановили захисні бар'єри
Фото: EPA/UPG

Сьогодні іспанська поліція встановлює 500-метровий плавучий бар'єр на кордоні країни з Марокко у Північній Африці – на тлі інциденту з масовим проривом мігрантів у Сеуту.

Про це повідомляє Reuters

Іспанія заявила, що перетин мігрантами кордону ексклаву припинився протягом ночі.

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Видання зазначає, що зараз іспанські солдати та поліція патрулюють майже порожній пляж Тарахаль, через який проривалися мігранти. Саме тут встановлюють бар’єр.

Пневматичний бар'єр встановлюють поряд із лінією закріплених військово-морських буїв. Бар'єр виступатиме над водою на 30–70 сантиметрів та занурюватиметься на глибину до одного метра. Канал між секціями бар'єра дозволить суднам Цивільної гвардії патрулювати цей район.

За словами офіційних осіб, на іспанському боці кордону після прориву знайшли щонайменше 67 тіл. Частина мігрантів потонула, а інші були розчавлені, намагаючись перелізти через хвилеріз та прикордонний паркан. Зазначається, що люди вдалися до цього рішення через економічні труднощі, а до дій їх підштовхнули чутки в соцмережах.

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка звинуватив контрабандистів в експлуатації вразливих мігрантів. Зокрема, йдеться про поширення хибного трактування нещодавнього рішення Верховного суду Іспанії про те, що мігрантів, перехоплених у морі, не можна негайно повертати додому у разі відсутності фізичного бар'єру, як-от суцільного паркану.

Виступаючи в Сеуті, Гранде-Марласка заявив журналістам, що Іспанія практично відновила порядок за 24 години. Водночас він попередив, що криза триває, а посилена присутність поліції та військових збережеться стільки, скільки буде потрібно.

Що відбувається у Сеуті

  • У четвер та п'ятницю понад 50 тисяч людей перетнули кордон з боку Марокко. Щонайменше 67 людей загинули під час спроби перетнути хвилеріз. Деякі потонули, інші були розчавлені.
  • Міністр юстиції Ірландії Джим О’Каллаган повідомив про розмову з міністром внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласкою, у якій висловив Мадриду свою солідарність та підтримку.
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