Італія призупиняє дію Шенгенської угоди з Іспанією

Міністерство внутрішніх справ Італії ухвалило рішення закрити морські й повітряні кордони з Іспанією.
Таких заходів вжили після аналізу останніх розвідувальних даних під час засідання Комітету з питань міграції та безпеки кордонів, передає агенція ANSA.
Крім того, після телефонних переговорів очільника МЗС Італії з французьким колегою домовилися посилити контроль на спільному сухопутному кордоні.
Це розширення безпекових заходів відбудеться в межах раніше підписаних угод про співпрацю між поліцейськими силами Франції та Італії.
- Сеута – іспанський анклав, куди незаконно з Марокко проникли десятки тисяч мігрантів.
- Через це декілька європейських країн закликали закрити для Іспанії шенгенську зону.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз не допустить нелегального в'їзду на свою територію після масового прибуття мігрантів до Сеути.
- МВС Іспанії згодом заявило, що країна вже повернула понад 48 300 мігрантів до Марокко після того, як протягом останніх днів до іспанського анклаву Сеута масово прибули близько 50 тисяч людей.
- Глава іспанського уряду Педро Санчес, коментуючи реакцію лідерів ЄС на платформі Х, навів кількість нелегальних в'їздів у період із 2021 по 2026 рік за даними Frontex. За словами Санчеса, через Італію пройшли 478 600 осіб, через Західні Балкани - 340 600, через Грецію - 259 800, через Іспанію - 234 760, через східний кордон - 48 000.