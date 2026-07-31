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Італія призупиняє дію Шенгенської угоди з Іспанією

Крім того, Італія і Франція посилять контроль на спільному сухопутному кордоні. 

Італія призупиняє дію Шенгенської угоди з Іспанією
глава італійського уряду Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Міністерство внутрішніх справ Італії ухвалило рішення закрити морські й повітряні кордони з Іспанією. 

Таких заходів вжили після аналізу останніх розвідувальних даних під час засідання Комітету з питань міграції та безпеки кордонів, передає агенція ANSA.

Крім того, після телефонних переговорів очільника МЗС Італії з французьким колегою домовилися посилити контроль на спільному сухопутному кордоні

Це розширення безпекових заходів відбудеться в межах раніше підписаних угод про співпрацю між поліцейськими силами Франції та Італії.

  • Сеута – іспанський анклав, куди незаконно з Марокко проникли десятки тисяч мігрантів.
  • Через це декілька європейських країн закликали закрити для Іспанії шенгенську зону.
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз не допустить нелегального в'їзду на свою територію після масового прибуття мігрантів до Сеути.
  • МВС Іспанії згодом заявило, що країна вже повернула понад 48 300 мігрантів до Марокко після того, як протягом останніх днів до іспанського анклаву Сеута масово прибули близько 50 тисяч людей.
  • Глава іспанського уряду Педро Санчес, коментуючи реакцію лідерів ЄС на платформі Х, навів кількість нелегальних в'їздів у період із 2021 по 2026 рік за даними Frontex. За словами Санчеса, через Італію пройшли 478 600 осіб, через Західні Балкани - 340 600, через Грецію - 259 800, через Іспанію - 234 760, через східний кордон - 48 000.
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