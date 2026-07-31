Італія призупиняє дію Шенгенської угоди з Іспанією

Крім того, Італія і Франція посилять контроль на спільному сухопутному кордоні.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Міністерство внутрішніх справ Італії ухвалило рішення закрити морські й повітряні кордони з Іспанією.

Таких заходів вжили після аналізу останніх розвідувальних даних під час засідання Комітету з питань міграції та безпеки кордонів, передає агенція ANSA.

Крім того, після телефонних переговорів очільника МЗС Італії з французьким колегою домовилися посилити контроль на спільному сухопутному кордоні.

Це розширення безпекових заходів відбудеться в межах раніше підписаних угод про співпрацю між поліцейськими силами Франції та Італії.