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Над Балтійським морем польські винищувачі перехопили російський літак

Він традиційно летів із вимкненим транспондером.

Над Балтійським морем польські винищувачі перехопили російський літак
перехоплення польськими винищувачами російського літака над Балтійським морем
Фото: Х/ Władysław Kosiniak-Kamysz

Польські винищувачі F-16 перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. 

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За його словами, російське повітряне судно знову летіло у міжнародному повітряному просторі без затвердженого плану та із вимкненим транспондером. Водночас кордон Польщі літак не порушив.

Косіняк-Камиш підкреслив, що польські збройні сили постійно стежать за ситуацією та реагують на дії Росії у тісній співпраці зі союзниками з НАТО, а безпека неба залишається їхнім головним пріоритетом.

  • Польські винищувачі 15 липня перехопили два російські літаки Су-30СМ2 над Балтійським морем, які проводили спостереження за навчаннями із взаємодії систем протиповітряної оборони. 
  • 16 липня польські винищувачі укотре перехопили два російські літаки Су-30 над морем.
  • Російські розвідувальні і бойові літаки регулярно літають над Балтійським морем із вимкненими транспондерами і без подання планів польотів. Це унеможливлює їхню дистанційну ідентифікацію та суттєво ускладнює роботу авіадиспетчерів.
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