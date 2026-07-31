Над Балтійським морем польські винищувачі перехопили російський літак

Польські винищувачі F-16 перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За його словами, російське повітряне судно знову летіло у міжнародному повітряному просторі без затвердженого плану та із вимкненим транспондером. Водночас кордон Польщі літак не порушив.

Косіняк-Камиш підкреслив, що польські збройні сили постійно стежать за ситуацією та реагують на дії Росії у тісній співпраці зі союзниками з НАТО, а безпека неба залишається їхнім головним пріоритетом.