Польща підтвердила «приліт» ракети Х-101: вона вибухнула при ударі об землю

У польському Міноборони не знають, чи було порушення повітряного простору навмисним.

Ракета, яка вночі 30 липня порушила повітряний простір Польщі та впала в Люблінському воєводстві, була російською Х-101. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, пише RMF24.

Йдеться про крилату ракету, яка може нести навіть ядерну бойову частину. Вона вибухнула під час падіння на землю.

Томчик повідомив, що під час масованої атаки Росії по Україні близько 70 ракет летіли у напрямку Польщі. 20 із них були зафіксовані близько 3:00 ночі. Ці ракети українська протиповітряна оборона збила над територією України.

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Останню ракету супроводжував український пілот. Він не зміг її знищити та за 20 секунд до входу в польський повітряний простір розвернувся.

Як пояснив Томчик, український літак не міг заходити на територію Польщі. Крім того, існував ризик, що його могли збити польські винищувачі F-16.

У Міноборони Польщі наразі не можуть точно сказати, чи був проліт ракети над територією країни навмисним.

«Ми цього не знаємо. Якщо дізнаємося, це буде переважно розвідувальна інформація», – сказав Томчик.

Він додав, що подібні ситуації можуть повторюватися.

Близько 3:40 у польському повітряному просторі виявили невідомий об’єкт. Для його перехоплення підняли винищувач F-16.