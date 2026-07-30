Туск: Польща була готова збити російську ракету

Польща була готова збити ракету, яка під час нічної атаки РФ по Україні перетнула польський кордон. Це сталось, якби вона продовжила свій політ.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у Любліні. За його словами, все вказує на те, що йшлося про російську крилату ракету Х-101.
Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що вночі системи розвідки зафіксували активність російської стратегічної авіації. Польща підвищила готовність сил ППО, зокрема підняла чергові винищувачі F-16 та літак дальнього радіолокаційного спостереження.
Радари зафіксували кілька десятків ракет над Заходом України. Одна з них наблизилася до польського кордону на відстань близько 5 км, після чого змінила напрямок і повернула на схід. Близько 3:40 у повітряному просторі Польщі виявили невідомий об’єкт, який рухався на захід.
Для його ідентифікації та можливого перехоплення в район направили винищувач F-16. За шість хвилин об’єкт зник із радарів. До району останнього виявлення направили гелікоптер Мі-24. Екіпаж визначив ймовірне місце падіння об’єкта біля населеного пункту Тарнава-Колонія у Люблінському воєводстві.
- Глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що порушення Росією повітряного простору НАТО свідчить про необхідність посилити українську ППО.
- За словами міністра, заліт російської ракети у Польщу також нагадує, що «для наших двох країн немає нічого нагальнішого, ніж протидія нашому спільному, віковому ворогу, який становить пряму загрозу для обох наших націй».