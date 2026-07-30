​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
ГоловнаСвіт

Туск: Польща була готова збити російську ракету

Прем’єр-міністр також висловив впевненість, що в польський повітряний простір залетіла крилата X-101.

Туск: Польща була готова збити російську ракету
Дональд Туск
Фото: Kancelaria Premiera

Польща була готова збити ракету, яка під час нічної атаки РФ по Україні перетнула польський кордон. Це сталось, якби вона продовжила свій політ.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у Любліні. За його словами, все вказує на те, що йшлося про російську крилату ракету Х-101.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що вночі системи розвідки зафіксували активність російської стратегічної авіації. Польща підвищила готовність сил ППО, зокрема підняла чергові винищувачі F-16 та літак дальнього радіолокаційного спостереження.

Радари зафіксували кілька десятків ракет над Заходом України. Одна з них наблизилася до польського кордону на відстань близько 5 км, після чого змінила напрямок і повернула на схід. Близько 3:40 у повітряному просторі Польщі виявили невідомий об’єкт, який рухався на захід.

Для його ідентифікації та можливого перехоплення в район направили винищувач F-16. За шість хвилин об’єкт зник із радарів. До району останнього виявлення направили гелікоптер Мі-24. Екіпаж визначив ймовірне місце падіння об’єкта біля населеного пункту Тарнава-Колонія у Люблінському воєводстві.

  • Глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що порушення Росією повітряного простору НАТО свідчить про необхідність посилити українську ППО.
  • За словами міністра, заліт російської ракети у Польщу також нагадує, що «для наших двох країн немає нічого нагальнішого, ніж протидія нашому спільному, віковому ворогу, який становить пряму загрозу для обох наших націй».
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies