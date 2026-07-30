Туск: Польща була готова збити російську ракету

Прем’єр-міністр також висловив впевненість, що в польський повітряний простір залетіла крилата X-101.

Польща була готова збити ракету, яка під час нічної атаки РФ по Україні перетнула польський кордон. Це сталось, якби вона продовжила свій політ.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у Любліні. За його словами, все вказує на те, що йшлося про російську крилату ракету Х-101.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що вночі системи розвідки зафіксували активність російської стратегічної авіації. Польща підвищила готовність сил ППО, зокрема підняла чергові винищувачі F-16 та літак дальнього радіолокаційного спостереження.

Радари зафіксували кілька десятків ракет над Заходом України. Одна з них наблизилася до польського кордону на відстань близько 5 км, після чого змінила напрямок і повернула на схід. Близько 3:40 у повітряному просторі Польщі виявили невідомий об’єкт, який рухався на захід.

Для його ідентифікації та можливого перехоплення в район направили винищувач F-16. За шість хвилин об’єкт зник із радарів. До району останнього виявлення направили гелікоптер Мі-24. Екіпаж визначив ймовірне місце падіння об’єкта біля населеного пункту Тарнава-Колонія у Люблінському воєводстві.