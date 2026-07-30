Жертвами землетрусу у Японії стали 25 людей

Землетрус магнітудою 7,1, що стався два дні назад на півдні Японії, забрав життя щонайменше 25 людей. Багато з приблизно 58 тисяч домогосподарств портового міста місті Яцусіро все ще залишалися без водопостачання або електроенергії.

Про це пише Reuters.

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Ситуацію ускладнює спека та труднощі із водопостачанням.

Уряд префектури Кумамото повідомив, що кількість загиблих унаслідок землетрусу зросла до 25 осіб. Більшість із них загинули на паперовій фабриці Nippon Paper Industries, яка зазнала значних конструктивних пошкоджень, а також у торговельному центрі Aeon, де, ймовірно, стався вибух газу.

Ще дев’ять випадків смерті в префектурі розслідують, щоб встановити, чи були вони пов’язані із землетрусом.

Поки тривають пошуково-рятувальні роботи та надання допомоги, представник влади префектури Кумамото попередив про ризик теплового удару. За прогнозами, на вихідних температура може наблизитися до 40 градусів Цельсія.

Одразу після землетрусу вантажівки Сил самооборони почали доставляти резервуари з водою до громадських центрів і шкіл по всьому місту Яцусіро. Кожному мешканцеві дозволяли отримати не більш як 5 літрів води.

Японія розташована в Тихоокеанському «вогняному кільці» — дузі вулканів і океанічних жолобів, на яку припадає приблизно п’ята частина всіх потужних землетрусів у світі. Суворі будівельні стандарти та регулярні навчання з реагування на стихійні лиха допомагають зменшувати кількість жертв, однак сильні підземні поштовхи все одно можуть паралізувати регіони, де вони відбуваються.

Префектура Кумамото та інші райони острова Кюсю дедалі більше перетворюються на важливі виробничі центри автомобільної та напівпровідникової промисловості.

Землетрус, що стався у вівторок, змусив такі компанії, як Toyota, Honda, Nissan, Aisin і Sony, частково зупинити виробництво. Тайванська компанія TSMC евакуювала працівників і тимчасово призупинила роботу, щоб оцінити можливі пошкодження.

Міямото та багато мешканців Яцусіро й сусіднього міста Кумамото вже переживали потужні землетруси. У квітні 2016 року два сильні землетруси забрали життя понад 260 людей і зруйнували тисячі будинків.