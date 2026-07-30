​Масштабні повені накрили Індію. Кількість загиблих перевищила 70

Стихія забирає життя в штаті Ассам, що у північно-східній Індії.

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Північний схід Індії накрила масштабна повінь. Кількість загиблих у штаті Ассам зросла до 78 осіб.

Про це повідомляє India Today.

Попри те, що в деяких районах рівень води почав знижуватися, влада зберігає режим підвищеної готовності через прогноз нових сильних опадів.

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Індійський метеорологічний департамент оголосив помаранчеве попередження на найближчі три дні. У постраждалих районах можливі сильні дощі та зливи. Синоптики заявляють, що нова хвиля опадів може спричинити повторні повені, раптові паводки та зсуви ґрунту.

Наразі від повеней постраждали сім районів Ассама. Понад 300 тисяч людей залишаються у зоні лиха, а більш як 550 сіл досі частково або повністю затоплені.

За останню добу рятувальники виявили тіла ще трьох загиблих, що збільшило загальну кількість жертв до 78. Рятувальні та надзвичайні служби продовжують стежити за рівнями води в річках.