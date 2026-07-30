​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
ГоловнаСвіт

​Масштабні повені накрили Індію. Кількість загиблих перевищила 70

Стихія забирає життя в штаті Ассам, що у північно-східній Індії.

​Масштабні повені накрили Індію. Кількість загиблих перевищила 70
Повінь в Індії
Фото: jayanta_malla / X

Північний схід Індії накрила масштабна повінь. Кількість загиблих у штаті Ассам зросла до 78 осіб.

Про це повідомляє India Today.

Попри те, що в деяких районах рівень води почав знижуватися, влада зберігає режим підвищеної готовності через прогноз нових сильних опадів.

Реклама

Індійський метеорологічний департамент оголосив помаранчеве попередження на найближчі три дні. У постраждалих районах можливі сильні дощі та зливи. Синоптики заявляють, що нова хвиля опадів може спричинити повторні повені, раптові паводки та зсуви ґрунту.

Наразі від повеней постраждали сім районів Ассама. Понад 300 тисяч людей залишаються у зоні лиха, а більш як 550 сіл досі частково або повністю затоплені.

За останню добу рятувальники виявили тіла ще трьох загиблих, що збільшило загальну кількість жертв до 78. Рятувальні та надзвичайні служби продовжують стежити за рівнями води в річках.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies