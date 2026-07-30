У ніч на 30 липня під час масованої російської атаки по Україні у Любінському воєводстві Польщі зафіксували падіння невідомого обʼєкта. В українському МЗС кажуть, що це була російська ракета Х-101.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.

Там розповіли, що вночі національні та союзницькі системи розвідки зафіксували інтенсивну бойову активність дальньої авіації РФ. У країні привели у бойову готовність сили і засоби протиповітряної оборони, зокрема винищувачі та літак дальнього радіолокаційного виявлення.

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Радіолокаційні засоби протиповітряної оборони країни відстежували активність щонайменше десятка ракет, які перебували над заходом України та через траєкторію свого польоту могли становити потенційну загрозу повітряному простору Польщі.

Один із об’єктів наблизився до кордону Польщі приблизно на 5 км о 3:29 ночі, після чого змінив напрямок польоту та попрямував на схід.

О 3:40 ночі в повітряному просторі країни виявили невідомий об’єкт, який рухався у західному напрямку. Для його ідентифікації та перехоплення до відповідного району направили F-16.

У ОК розповіли, що о 3:46, ще до того, як вдалося остаточно його ідентифікувати, об’єкт зник з екранів радіолокаційних систем.

«Для перевірки та остаточного підтвердження технічних даних радіолокаційних систем у район останньої фіксації об’єкта було направлено гелікоптер Мі-24. Екіпаж гелікоптера виявив ймовірне місце падіння об’єкта в незабудованій місцевості поблизу села Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві. На місце було направлено наземну пошуково-рятувальну групу та відповідні служби. На місці інциденту тривають оперативні заходи та роботи із забезпечення безпеки», – повідомили у відомстві.

Доповнення. Т.в.о глави МЗС України Андрій Сибіга написав, що вночі російська крилата ракета Х-101 перетнула територію Польщі.