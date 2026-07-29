Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСвіт

"Ми влаштуємо їм справжнє пекло": Трамп пригрозив Ірану після атаки на базу США в Йорданії

У вівторок ввечері Іран запустив по американській базі в Йорданії кілька балістичних ракет.

"Ми влаштуємо їм справжнє пекло": Трамп пригрозив Ірану після атаки на базу США в Йорданії
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на нічну атаку Ірану по американській військовій базі в Йорданії та заявив, що Сполучені Штати "влаштують справжнє пекло" Тегерану.

Про це повідомляє The Hill.

В інтерв'ю Fox News Трамп заявив, що США "жорстко вдарять" по Ірану.

Реклама

"Ми влаштуємо їм справжнє пекло", – сказав президент.

За даними Центрального командування США, у вівторок увечері Іран здійснив раптову атаку, випустивши по американській базі в Йорданії кілька балістичних ракет. Усі вони були перехоплені засобами протиповітряної оборони.

Це перша публічно підтверджена атака після того, як минулими вихідними Трамп оголосив про призупинення ударів по Ірану, щоб дати шанс дипломатичним переговорам між Вашингтоном і Тегераном.

Ескалація також відбулася за кілька годин після зустрічі Трампа з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies