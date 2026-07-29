"Ми влаштуємо їм справжнє пекло": Трамп пригрозив Ірану після атаки на базу США в Йорданії

У вівторок ввечері Іран запустив по американській базі в Йорданії кілька балістичних ракет.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на нічну атаку Ірану по американській військовій базі в Йорданії та заявив, що Сполучені Штати "влаштують справжнє пекло" Тегерану.

Про це повідомляє The Hill.

В інтерв'ю Fox News Трамп заявив, що США "жорстко вдарять" по Ірану.

Реклама

"Ми влаштуємо їм справжнє пекло", – сказав президент.

За даними Центрального командування США, у вівторок увечері Іран здійснив раптову атаку, випустивши по американській базі в Йорданії кілька балістичних ракет. Усі вони були перехоплені засобами протиповітряної оборони.

Це перша публічно підтверджена атака після того, як минулими вихідними Трамп оголосив про призупинення ударів по Ірану, щоб дати шанс дипломатичним переговорам між Вашингтоном і Тегераном.

Ескалація також відбулася за кілька годин після зустрічі Трампа з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі.