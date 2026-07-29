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Франція видворить екскерівницю RT France Ксенію Федорову через проросійську пропаганду, – Le Monde

За даними французького МВС, вона поширювала проросійську дезінформацію та становить загрозу громадському порядку.

Франція видворить екскерівницю RT France Ксенію Федорову через проросійську пропаганду, – Le Monde
Фото: korrespondent.net

Міністерство внутрішніх справ Франції ухвалило рішення про видворення з країни колишньої очільниці російського пропагандистського телеканалу RT France Ксенії Федорової. Влада вважає, що її діяльність становить загрозу громадському порядку та інтересам держави.

Про це повідомляє Le Monde.

У розпорядженні французького МВС зазначено, що Федорова поширювала проросійські наративи та виступала рупором дезінформаційних кампаній, які координує російська влада з метою дестабілізації ситуації у Франції.

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За даними відомства, вона сприяла поширенню дезінформації, маніпулюванню громадською думкою та підриву довіри громадян до державних інституцій, зокрема у Франції.

В оточенні міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса наголосили, що це суверенне рішення Франції. Воно передбачає анулювання посвідки на проживання Ксенії Федорової та заборону на її професійну діяльність у країні.

Ксенія Федорова раніше очолювала французьке представництво російського телеканалу RT France, мовлення якого в Євросоюзі заборонили після початку повномасштабного вторгнення РРФ в Україну. 

Останнім часом Федорова виступала на французькому телеканалі CNews як проросійська оглядачка.

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