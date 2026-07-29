Американська делегація в ООН влаштувала Франції демарш

Дипломати вийшли із зали під час виступу французького представника через сварку щодо комісара з прав людини.

Через посаду комісара ООН з прав людини між Францією та Сполученими Штатами стався гучний конфлікт, який завершився демаршем просто на засіданні Ради безпеки.

Як пише The Guardian, американська делегація покинула залу під час виступу французького представника на знак протесту проти критичних заяв щодо стану прав людини в США під час президенства Дональда Трампа.

Конфлікт спровокувало рішення США голосувати проти продовження повноважень Фолькера Тюрка, який очолює в ООН напрям захисту прав людини. Таким чином Штати опинились в одному таборі з такими країнами як Росія і Північна Корея. Вашингтону не сподобалось, що Тюрк закликав провести незалежне розслідування випадків вбивства людей міграційними службами.

Французькі дипломати у соцмережах написали, що США "колись були маяком прав людини, але більше ним не є, і світ більше не дослухається до них". Американська делегація вимагала вибачень та відмови від "зневажливої риторики" - а не отримавши бажане, за ініціативи представника США в ООН Майка Волтца вийшла із зали, коли слово передали Франції.