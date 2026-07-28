Раніше влада повідомила, що знесли 77 будівель, де були незаконні гральні заклади і центри онлайн-шахрайства у прикордонних районах.

Парламент М'янми ухвалив закон про запровадження смертної кари за використання примусової праці у сфері кібершахрайства.

Таким чином влада вирішила посилити покарання для індустрії онлайн-обману, яка стрімко розвивається на тлі внутрішнього конфлікту в країні, пише Bloomberg.

Новий закон про протидію онлайн-шахрайству передбачає від 10 років ув'язнення до довічного позбавлення волі за застосування насильства, катувань або незаконне утримання людей для залучення їх до кібершахрайства. Якщо подібні знущання призводять до смерті потерпілого, винним загрожує смертна кара.

Раніше влада повідомила про знесення всіх 77 будівель, де були незаконні гральні заклади і центри онлайн-шахрайства у прикордонних районах.

Мережі кібршахраїв масово поширилися Південно-Східною Азією за останні роки, перетворивши М'янму, Камбоджу і Лаос на осередки транснаціональних кримінальних синдикатів. За оцінками ООН, лише за 2025 рік збитки від дій таких угруповань у регіоні становили від 88,3 до 114,1 мільярда доларів.