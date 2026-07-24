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«Перевіряв довіру» і виманював гроші у жінок: киянина підозрюють у шахрайстві на велику суму грошей

Чоловік незаконно отримав 190 тисяч гривень від 3 жінок, з якими познайомився на сайті.

«Перевіряв довіру» і виманював гроші у жінок: киянина підозрюють у шахрайстві на велику суму грошей
Киянина підозрюють у шахрайстві
Фото: Поліція Києва

У столиці чоловіка підозрюють у шахрайстві на понад 190 тис. грн. Про це розповіли у Національній поліції у місті Києві.

Потерпілими у справі є троє громадянок. За версією правоохоронців, 32-річний киянин знайомився з жінками через застосунок та входив у довіру. Згодом вже під час особистих зустрічей він пропонував своєрідну «перевірку» у стосунках. 

Для цього підозрюваний просив тимчасово передати йому золоті прикраси. Коштовності одразу опинялись в ломбарді, а отримані кошти чоловік витрачав на власні потреби.

Наразі слідчі встановили три епізоди шахрайства. Сума збитків сягає 190 тис. грн. Киянину оголосили підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

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