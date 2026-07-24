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На Одещині затримали безробітного, якого підозрюють у корегуванні російських ударів

Чоловіка затримали «на гарячому», коли він встановлював GPS-трекер на військовий бензовоз.

На Одещині затримали безробітного, якого підозрюють у корегуванні російських ударів
Затримання підозрюваного
Фото: СБУ

У Одеській області затримали місцевого безробітного, якого підозрюють у корегуванні російських ударів. 

Як розповіли в СБУ,  чоловік коригував ракетно-дронові атаки РФ по пально-енергетичній інфраструктурі південного регіону України.

Зʼясували, що серед пріоритетних завдань цього агента був пошук і передача координат автозаправних станцій, а також пунктів дислокації вантажних ешелонів Укрзалізниці та бензовозів Сил оборони.

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Співробітники СБУ затримали чоловіка «на гарячому», коли він встановлював GPS-трекер на військовий бензовоз, щоб скоригувати по ньому ворожу атаку у режимі реального часу.

За матеріалами справи, наведенням російських обстрілів займався завербований фсб місцевий безробітний. У поле зору росіян він потрапив, коли шукав легкі заробітки у телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування агент отримав інструкцію від куратора з РФ щодо виявлення «потрібних цілей», придбання GPS-трекерів та їхнього встановлення на об’єкти. За допомогою прицільних ударів по автоцистернах, вантажних ешелонах та місцевих АЗС ворог планував зірвати забезпечення фронту та розхитати внутрішню обстановку на півдні України.

Під час обшуку на місці затримання чоловіка знайшли GPS-трекер, який він мав активувати на військовому бензовозі. Також у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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