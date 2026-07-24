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Росіяни атакували три райони Чернігівської області

Горіли АЗС і пансіонат. 

Наслідки обстрілу в Чернігівській області
Фото: ДСНС України в Чернігівській області
Наслідки обстрілу в Чернігівській області

Російська армія атакувала три райони Чернігівської області. В Новгород-Сіверському через падіння дрона горів мікроавтобус. На іншій локації спалахнула пожежа господарської будівлі, повідомили в ДСНС. А під ранок росіяни атакували неробочий пансіонат, внаслідок чого палала двоповерхова будівля. 

Наслідки удару
Фото: ДСНС України в Чернігівській області
Наслідки удару

В Корюківському районі ворожий удар спричинив загоряння операторської будівлі АЗС. У Чернігівському районі внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа сухої рослинності.

«На щастя, постраждалих немає. Рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі», – розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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