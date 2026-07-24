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Ілон Маск назвав нереалістичним повернення Україною окупованих територій

Найбагатший бізнесмен світу фактично виступає за мир будь-якою ціною.

Ілон Маск назвав нереалістичним повернення Україною окупованих територій
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Лідер списку світових багатіїв Ілон Маск в інтерв'ю The Economist озвучив свою позицію щодо війни Росії та України.

Перший в історії людства трильйонер заявив, що упродовж останніх 2-3 років лінія фронту фактично не змінюється, але при цьому гинуть багато людей, смерті яких він називає "безглуздими". 

Маск вважає, що говорити про повний відхід Росії з окупованих територій - це "видавати бажане за дійсне". Він також обурений тим, що дипломати "повчають, що Росія має відступити, але при цьому самі не їдуть у Росію домовлятися про прийнятний мир". 

На тлі таких заяв власник SpaceX та Tesla поквапився запевнити, що він "не проросійський, а просто прагматичний, бо люди можуть роками помирати без жодного результату, що зараз і відбувається". Він також відкинув твердження про те, що системи супутникового інтернету Starlink можуть визначити кінцевий результат війни в Україні. 

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