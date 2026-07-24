На Донеччині понад 500 одиноких маломобільних людей відмовляються від евакуації

На Донеччині 512 одиноких маломобільних людей, які перебувають на контрольованій Україною території, категорично відмовляються евакуюватися у більш безпечні місця.
Про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник управління у справах пільгової категорії громадян Донецької ОВА Дмитро Пожарський, передає Укрінформ.
Загалом на підконтрольній українській владі території Донецької області перебуває 673 одинокі маломобільні людини.
З ними щодня проводять роботу соціальні працівники, поліцейські, працівники ДСНС і волонтери. Щоб вмовити людей евакуюватися залучають навіть психологів.
За словами посадовця, решта одиноких маломобільних людей дають згоду на евакуацію, але не сьогодні, а в майбутньому, коли ще більше погіршиться ситуація в області.
- Наразі на підконтрольній Україні території Донецької області проживають 124 478 цивільних, з них 6 624 – діти.
- У населених пунктах Донецької області, де триває примусова евакуація сімей із дітьми, досі залишаються 235 дітей із 196 родин. Найбільше у Слов'янську.