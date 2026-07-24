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На Донеччині понад 500 одиноких маломобільних людей відмовляються від евакуації

Загалом на підконтрольній Україні території перебуває 673 маломобільні людини.

На Донеччині понад 500 одиноких маломобільних людей відмовляються від евакуації
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

На Донеччині 512 одиноких маломобільних людей, які перебувають на контрольованій Україною території, категорично відмовляються евакуюватися у більш безпечні місця.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник управління у справах пільгової категорії громадян Донецької ОВА Дмитро Пожарський, передає Укрінформ.

Загалом на підконтрольній українській владі території Донецької області перебуває 673 одинокі маломобільні людини.

З ними щодня проводять роботу соціальні працівники, поліцейські, працівники ДСНС і волонтери. Щоб вмовити людей евакуюватися залучають навіть психологів.

За словами посадовця, решта одиноких маломобільних людей дають згоду на евакуацію, але не сьогодні, а в майбутньому, коли ще більше погіршиться ситуація в області. 

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