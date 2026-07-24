На Донеччині понад 500 одиноких маломобільних людей відмовляються від евакуації

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

На Донеччині 512 одиноких маломобільних людей, які перебувають на контрольованій Україною території, категорично відмовляються евакуюватися у більш безпечні місця.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник управління у справах пільгової категорії громадян Донецької ОВА Дмитро Пожарський, передає Укрінформ.

Загалом на підконтрольній українській владі території Донецької області перебуває 673 одинокі маломобільні людини.

З ними щодня проводять роботу соціальні працівники, поліцейські, працівники ДСНС і волонтери. Щоб вмовити людей евакуюватися залучають навіть психологів.

За словами посадовця, решта одиноких маломобільних людей дають згоду на евакуацію, але не сьогодні, а в майбутньому, коли ще більше погіршиться ситуація в області.