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У зоні активних бойових дій на Донеччині залишаються понад 13 тисяч цивільних

У Миколаївці досі залишаються двоє дітей.

У зоні активних бойових дій на Донеччині залишаються понад 13 тисяч цивільних
Евакуація із Костянтинівки
Фото: ДСНС/Diego Herrera / Anadolu Agency

У Донецькій області в зоні активних бойових дій досі залишаються 13 013 цивільних, серед яких двоє дітей. 

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Сергій Гончаров, пише "Укрінформ".

За його словами, нині до зон активних бойових дій належать 19 громад області. Найбільше людей залишаються у Краматорському районі – 8 720 осіб, у Покровському районі – 4 150 осіб, у Бахмутському – 122 особи, у Волноваському – 21 особа.

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Двоє дітей, які досі перебувають у зоні активних бойових дій, проживають у місті Миколаївка.

Гончаров уточнив, що до переліку територій активних бойових дій входять п’ять громад Бахмутського району, п’ять громад Краматорського району, сім громад Покровського району та дві громади Волноваського району.

За даними Донецької ОДА, від початку повномасштабного вторгнення Росії, з лютого 2022 року, з підконтрольної українській владі території області евакуювалися майже 1 млн 406 тис. цивільних, серед яких близько 212 тис. дітей.

Наразі на підконтрольній Україні території Донецької області проживають 124 478 цивільних, з них 6 624 – діти.

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