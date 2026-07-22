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САП і НАБУ завершили розслідування в справі про розкрадання 102 млн грн на захисті для танків

Зловмисники купували комплектуючі за майже втричі завищеними цінами.

САП і НАБУ завершили розслідування в справі про розкрадання 102 млн грн на захисті для танків
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

САП і НАБУ завершили досудове розслідування у справі про розкрадання понад 102 мільйонів гривень на закупівлі динамічного захисту для танків ЗСУ. 

Про це повідомила пресслужба САП.

У злочині підозрюють колишнього генерального директора державного підприємства, його комерційного директора й очільника фірми.

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Слідчі з'ясували, що у квітні 2022 року Міністерство оборони уклало угоду з держпідприємством на термінову закупівлю елементів захисту для бронетехніки. Екскерівник держпідприємства разом із спільниками розробив схему, за якою необхідні комплектуючі купували за майже втричі завищеними цінами.

Для цього вони оформлювали закупівлі через фіктивні компанії. Різницю від реальної вартості товарів зловмисники перераховували на підконтрольні рахунки, щоб потім легалізувати гроші.

Приватне товариство взагалі не виробляло ці товари. Майже половину комплектуючих виготовили на іншому підприємстві, а їхня реальна ціна була майже вдесятеро нижчою, ніж зазначалося в офіційному договорі.

Організатор цієї схеми зараз перебуває під арештом. Він також проходить обвинувачуваним у кількох інших справах. 

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