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Росія поширює новий фейк про "злочини ЗСУ" в Костянтинівці, – ЦПД

Для поширення фейків пропаганда РФ використовує так званий "міжнародний громадський трибунал".

Росія поширює новий фейк про "злочини ЗСУ" в Костянтинівці, – ЦПД
Росія поширює новий фейк про "злочини ЗСУ" в Костянтинівці
Фото: Центр протидії дезінформації

Росія продовжує інформаційну кампанію з дискредитації Сил оборони України, використовуючи так званий "міжнародний громадський трибунал" – пропагандистську структуру, яка не має жодного юридичного чи міжнародного статусу.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, цього разу пропагандисти оприлюднили чергову псевдодоповідь про нібито "злочини ЗСУ" у Костянтинівці Донецької області. У ній українських військових бездоказово звинувачують у "цілеспрямованих ударах дронами", "розстрілах цивільних" та "руйнуванні житлових будинків".

У Центрі наголошують, що, як і в попередніх подібних матеріалах щодо Мирнограда, Покровська чи Селидового, усі звинувачення базуються виключно на емоційних свідченнях нібито очевидців без будь-яких об'єктивних доказів.

Водночас російська сторона замовчує, що саме її війська щодня обстрілюють Костянтинівку артилерією, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками, руйнуючи цивільну інфраструктуру та житлові квартали.

  • У ЦПД зазначають, що поширення таких фейкових "доповідей" є частиною інформаційної операції Кремля, спрямованої на перекладання відповідальності за руйнування та загибель мирних жителів Донеччини на Україну.
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