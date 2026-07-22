Росія продовжує інформаційну кампанію з дискредитації Сил оборони України, використовуючи так званий "міжнародний громадський трибунал" – пропагандистську структуру, яка не має жодного юридичного чи міжнародного статусу.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За даними ЦПД, цього разу пропагандисти оприлюднили чергову псевдодоповідь про нібито "злочини ЗСУ" у Костянтинівці Донецької області. У ній українських військових бездоказово звинувачують у "цілеспрямованих ударах дронами", "розстрілах цивільних" та "руйнуванні житлових будинків".
У Центрі наголошують, що, як і в попередніх подібних матеріалах щодо Мирнограда, Покровська чи Селидового, усі звинувачення базуються виключно на емоційних свідченнях нібито очевидців без будь-яких об'єктивних доказів.
Водночас російська сторона замовчує, що саме її війська щодня обстрілюють Костянтинівку артилерією, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками, руйнуючи цивільну інфраструктуру та житлові квартали.
- У ЦПД зазначають, що поширення таких фейкових "доповідей" є частиною інформаційної операції Кремля, спрямованої на перекладання відповідальності за руйнування та загибель мирних жителів Донеччини на Україну.