На тимчасово окупованій території Херсонської області співробітникам окупаційних адміністрацій почали видавати бронежилети військового зразка.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією ЦНС, таке спорядження використовують російські силові структури для роботи в умовах бойових дій. Попри заяви окупаційної влади про "захист цивільних", цей крок ще більше стирає межу між цивільними та військовими структурами на тимчасово окупованих територіях.
У спротиві зазначають, що російські окупанти:
- видають представникам окупаційних адміністрацій бронежилети військового зразка;
- роблять цивільних чиновників зовні схожими на військовослужбовців;
- продовжують використовувати цивільний транспорт та інфраструктуру для військових потреб;
- інтегрують цивільний сектор у систему забезпечення російських військ.
У ЦНС наголошують, що такі дії свідчать про подальшу мілітаризацію окупаційних адміністрацій та використання цивільних структур в інтересах армії РФ.