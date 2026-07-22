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На окупованій Херсонщині працівникам окупаційних адміністрацій почали видавати військові бронежилети, – спротив

Кремль продовжує мілітаризувати тимчасово окуповані території України.

На окупованій Херсонщині працівникам окупаційних адміністрацій почали видавати військові бронежилети, – спротив
Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованій території Херсонської області співробітникам окупаційних адміністрацій почали видавати бронежилети військового зразка. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, таке спорядження використовують російські силові структури для роботи в умовах бойових дій. Попри заяви окупаційної влади про "захист цивільних", цей крок ще більше стирає межу між цивільними та військовими структурами на тимчасово окупованих територіях.

У спротиві зазначають, що російські окупанти:

  • видають представникам окупаційних адміністрацій бронежилети військового зразка;
  • роблять цивільних чиновників зовні схожими на військовослужбовців;
  • продовжують використовувати цивільний транспорт та інфраструктуру для військових потреб;
  • інтегрують цивільний сектор у систему забезпечення російських військ.

У ЦНС наголошують, що такі дії свідчать про подальшу мілітаризацію окупаційних адміністрацій та використання цивільних структур в інтересах армії РФ.

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