На тимчасово окупованій території Херсонської області співробітникам окупаційних адміністрацій почали видавати бронежилети військового зразка.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, таке спорядження використовують російські силові структури для роботи в умовах бойових дій. Попри заяви окупаційної влади про "захист цивільних", цей крок ще більше стирає межу між цивільними та військовими структурами на тимчасово окупованих територіях.

У спротиві зазначають, що російські окупанти:

видають представникам окупаційних адміністрацій бронежилети військового зразка;

роблять цивільних чиновників зовні схожими на військовослужбовців;

продовжують використовувати цивільний транспорт та інфраструктуру для військових потреб;

інтегрують цивільний сектор у систему забезпечення російських військ.

У ЦНС наголошують, що такі дії свідчать про подальшу мілітаризацію окупаційних адміністрацій та використання цивільних структур в інтересах армії РФ.