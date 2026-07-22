Російська армія вдарила сьогодні по трьох районах Харкова, є шестеро постраждалих.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ворожий удар зафіксували у Салтівському районі.
Ще один ворожий удар – у Немишлянському районі обласного центру. На місці є загоряння. У п’ятьох постраждалих зафіксували гостру реакцію на стрес, вони отримують допомогу.
Унаслідок ворожого удару в Шевченківському районі постраджала 22-річна жінка. У неї також гостра реакція на стрес.
Внаслідок влучання виникла пожежа, горить вантажний автомобіль. У МВС повідомили, що сталося займання паливороздавальної колонки.
- У Харкові внаслідок ранкової атаки 21 липня постраждали п'ятеро людей, зокрема дитина 12 років. Ворог вдарив дроном по приватному будинку в Немишлянському районі.