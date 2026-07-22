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Російська армія вдарила сьогодні по трьох районах Харкова, є шестеро постраждалих.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворожий удар зафіксували у Салтівському районі.

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Ще один ворожий удар – у Немишлянському районі обласного центру. На місці є загоряння. У п’ятьох постраждалих зафіксували гостру реакцію на стрес, вони отримують допомогу.

Унаслідок ворожого удару в Шевченківському районі постраджала 22-річна жінка. У неї також гостра реакція на стрес.

Внаслідок влучання виникла пожежа, горить вантажний автомобіль. У МВС повідомили, що сталося займання паливороздавальної колонки.