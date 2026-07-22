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У ЦПД прокоментували дописи про “початок відправки українок на фронт” через закупівлю жіночих бронежилетів

Служба жінок у Силах оборони була і залишається виключно добровільною.

У ЦПД прокоментували дописи про “початок відправки українок на фронт” через закупівлю жіночих бронежилетів
Жіночий бронежилет
Фото: Міноборони

Центр протидії дезінформації фіксує маніпулятивні дописи про те, що закупівля першої партії жіночих бронежилетів для ЗСУ нібито свідчить про “початок відправки українок на фронт”.

Насправді видача двох тисяч анатомічних бронежилетів до бойових підрозділів – це вирішення тривалої проблеми забезпечення захисниць. 

Раніше військовослужбовиці були змушені використовувати чоловічу амуніцію, яка не враховувала будову жіночого тіла, обмежувала рухи та могла шкодити здоров'ю. 

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Наразі у Силах оборони України служать понад 75 тисяч жінок, з яких більш як 20 тисяч виконують завдання на бойових посадах. 

“Забезпечення їх якісним та зручним спорядженням – це нормальна практика турботи про безпеку та здоров'я діючих військових, а не “підготовка до мобілізації””, – зазначили у ЦПД.

У Центрі підкреслюють, що Служба жінок у Силах оборони була і залишається виключно добровільною.

  • Центр раніше повідомляв, що російська пропаганда системно активізує дезінформаційні кампанії про “примусову мобілізацію жінок”.

Фото: Центр протидії дезінформації

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