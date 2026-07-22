Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
ГоловнаСуспільствоЖиття

ЦПД: на вулицях Криму почали встановлювати таксофони

“Поки світ розгортає мережі 5G, росія впевнено повертає півострів у минуле століття”.

ЦПД: на вулицях Криму почали встановлювати таксофони
Фото: zn.ua

В окупованому Криму росіяни через блекаути й відключення зв’язку на вулицях міст почали встановлювати стаціонарні таксофони.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

“Поки світ розгортає мережі 5G, росія впевнено повертає півострів у минуле століття”, – зазначили у Центрі.

Реклама

У Джанкої мобільний зв'язок та інтернет тепер працюють за розкладом – лише вісім годин на добу. У Севастополі окупанти ситуація ще гірша і цивільним радять слухати новини по радіо.

На вулицях Джанкоя та Євпаторії почали монтувати дротові телефонні будки для виклику екстрених служб.

“Окупанти свідомо перетворили півострів на суцільну мілітаризовану базу, зробивши цивільне населення заручниками та “живим щитом” для захисту своїх військових обʼєктів”, – зазначили у ЦПД.

Фото: Центр протидії дезінформації

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies