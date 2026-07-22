ЦПД: на вулицях Криму почали встановлювати таксофони

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В окупованому Криму росіяни через блекаути й відключення зв’язку на вулицях міст почали встановлювати стаціонарні таксофони.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

“Поки світ розгортає мережі 5G, росія впевнено повертає півострів у минуле століття”, – зазначили у Центрі.

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У Джанкої мобільний зв'язок та інтернет тепер працюють за розкладом – лише вісім годин на добу. У Севастополі окупанти ситуація ще гірша і цивільним радять слухати новини по радіо.

На вулицях Джанкоя та Євпаторії почали монтувати дротові телефонні будки для виклику екстрених служб.

“Окупанти свідомо перетворили півострів на суцільну мілітаризовану базу, зробивши цивільне населення заручниками та “живим щитом” для захисту своїх військових обʼєктів”, – зазначили у ЦПД.