У російському Краснодарі та Невинномиську Ставропольского краю внаслідок атаки безпілотників горять логістичні центри Wildberries.
Про це повідомляє ASTRA, Exilenova+, а також Оперативний штаб Краснодарського краю
У передмісті Краснодара почалася масштабна пожежа внаслідок ударів. Місцеві мешканці публікують відео, де видно кілька джерел займання.
Також очевидці стверджують, що чули 20-30 вибухів, крім того сирену ввімкнули вже після інциденту "на дві хвилини й вимкнули". Ймовірно, під удар у Краснодарі потрапив один із найбільших логістичних хабів Wildberries.
Згодом також стало відомо, що також горить великий склад Wildberries Невинномиську. Також вибухи лунали й в російському Армавірі. Там, ймовірно, атакували нафтобазу.
На Кубані, згідно з повідомленнями місцевої влади, 1 людина загинула і 10 отримали поранення.
Нагадаємо, що 18 липня в Підмосков'ї після атаки дронів спалахнула нафтобаза та логістичний центр Wildberries на 188 тисяч квадратних метрів.