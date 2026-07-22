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У Росії після атаки безпілотників горять два великих склади Wildberries

Також вибухи лунали й в російському Армавірі, де атакували нафтобазу.

У Росії після атаки безпілотників горять два великих склади Wildberries
Фото: Astra

У російському Краснодарі та Невинномиську Ставропольского краю внаслідок атаки безпілотників горять логістичні центри Wildberries.

Про це повідомляє ASTRA, Exilenova+, а також Оперативний штаб Краснодарського краю

У передмісті Краснодара почалася масштабна пожежа внаслідок ударів. Місцеві мешканці публікують відео, де видно кілька джерел займання. 

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Також очевидці стверджують, що чули 20-30 вибухів, крім того сирену ввімкнули вже після інциденту "на дві хвилини й вимкнули". Ймовірно, під удар у Краснодарі потрапив один із найбільших логістичних хабів Wildberries. 

Згодом також стало відомо, що також горить великий склад Wildberries Невинномиську. Також вибухи лунали й в російському Армавірі. Там, ймовірно, атакували нафтобазу. 

На Кубані, згідно з повідомленнями місцевої влади, 1 людина загинула і 10 отримали поранення. 

Нагадаємо, що 18 липня в Підмосков'ї після атаки дронів спалахнула нафтобаза та логістичний центр Wildberries на 188 тисяч квадратних метрів. 

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