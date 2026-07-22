Також вибухи лунали й в російському Армавірі, де атакували нафтобазу.

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У російському Краснодарі та Невинномиську Ставропольского краю внаслідок атаки безпілотників горять логістичні центри Wildberries.

Про це повідомляє ASTRA, Exilenova+, а також Оперативний штаб Краснодарського краю

У передмісті Краснодара почалася масштабна пожежа внаслідок ударів. Місцеві мешканці публікують відео, де видно кілька джерел займання.

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Також очевидці стверджують, що чули 20-30 вибухів, крім того сирену ввімкнули вже після інциденту "на дві хвилини й вимкнули". Ймовірно, під удар у Краснодарі потрапив один із найбільших логістичних хабів Wildberries.

Згодом також стало відомо, що також горить великий склад Wildberries Невинномиську. Також вибухи лунали й в російському Армавірі. Там, ймовірно, атакували нафтобазу.

На Кубані, згідно з повідомленнями місцевої влади, 1 людина загинула і 10 отримали поранення.

Нагадаємо, що 18 липня в Підмосков'ї після атаки дронів спалахнула нафтобаза та логістичний центр Wildberries на 188 тисяч квадратних метрів.