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У Підмосков'ї після атаки дронів спалахнула нафтобаза та логістичний центр Wildberries

Також горить нафтобаза "Ногінська".

У Підмосков'ї після атаки дронів спалахнула нафтобаза та логістичний центр Wildberries
пожежа на Wildberries у Підмосков'ї
Фото: Exilenova+

У ніч на 18 липня безпілотники атакували Московську область РФ. Пожежі виникли на нафтобазі в Ногінську та в логістичному центрі компанії Wildberries в Електросталі.

Про це повідомляє ASTRA.

За даними OSINT-аналітиків, у Ногінську загорілася нафтобаза "Ногінська", яка є одним із ключових операторів паливної інфраструктури Московського регіону. Підприємство спеціалізується на зберіганні, перевалці та відвантаженні бензину й дизельного пального. На його території розташовані 24 резервуари загальним об'ємом 11,5 тисячі кубометрів.

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Також горить логістичний центр Wildberries в Електросталі. Опубліковані в мережі відео свідчать про масштабне задимлення, яке, за словами очевидців, було видно на відстані до 50 кілометрів.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов підтвердив влучання безпілотників та пожежу на нафтобазі в Ногінську. За його словами, протягом ночі регіон атакували майже 50 дронів.

Інформація про постраждалих або масштаби завданих збитків наразі уточнюється.

За даними Міністерства оборони РФ, російська ППО нібито збила 379 українських безпілотників над 18 регіонами країни, а також над тимчасово окупованим Кримом, Азовським і Чорним морями. Зокрема, дрони, за твердженням російського відомства, фіксувалися над Бєлгородською, Брянською, Курською, Смоленською, Рязанською, Калузькою, Тульською, Тамбовською, Орловською, Липецькою, Тверською, Псковською, Воронезькою, Ростовською, Волгоградською, Ленінградською, Володимирською областями, Московським регіоном та Краснодарським краєм.

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