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За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1420 російських окупантів

РФ з початку повіномасштабного вторгнення втратила близько 1 427 410 солдатів.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1420 російських окупантів
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1420 російських окупантів, 3 ворожі танки та 6 засобів ППО.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового склад – близько 1 427 410 (+1 420) осіб 
  • танків – 12 151 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 956 (+10) од.
  • артилерійських систем – 46 169 (+85) од.
  • РСЗВ – 1 946 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 502 (+6) од.
  • літаків – 438 (+1) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 943 (+11) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 414 798 (+1 914) од.
  • крилаті ракети – 4 914 (+5) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 121 742 (+526) од.
  • спеціальна техніка – 4 428 (+4) од.

Дані уточнюються.

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