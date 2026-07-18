За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1420 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.26 орієнтовно склали:

Про це пише Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1420 російських окупантів, 3 ворожі танки та 6 засобів ППО.

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РФ з початку повіномасштабного вторгнення втратила близько 1 427 410 солдатів.

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