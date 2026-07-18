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У Дніпрі внаслідок ворожої атаки пошкоджено гуманітарний склад Всесвітньої продовольчої програми ООН

Впродовж доби росіяни чотири рази атакували будівлю безпілотниками.

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки пошкоджено гуманітарний склад Всесвітньої продовольчої програми ООН
Ілюстративне фото

Упродовж доби, 17 липня, російські безпілотники чотири рази атакували гуманітарний склад Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) у Дніпрі.

Про це йдеться в пресрелізі ООН.

Ніхто зі співробітників місії не постраждав. Як зазначили в ООН, це вже сьомий випадок за останні три місяці, коли чітко марковані об'єкти ВПП в Україні зазнають пошкоджень унаслідок ударів дронів, зокрема, цей склад та один з автомобілів організації.

«За останні два роки ВПП зафіксувала понад 90 інцидентів, внаслідок яких постраждали наші склади, транспортні засоби, пункти розподілу допомоги, а також майно національних гуманітарних партнерів по всій Україні», – заявив Річард Рейган, представник ВПП в Україні.

У ВПП наголошують, що міжнародне гуманітарне право забороняє напади на цивільну та гуманітарну інфраструктуру і такі атаки "безпосередньо загрожують наданню життєво необхідної допомоги цивільним людям, які постраждало від війни". 

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