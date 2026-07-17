Ввечері, 17 липня, росіяни вдарили безпілотником по житловому будинку в Новгород-Сіверському на Чергінівщині. Постраждали п'ятеро людей.
Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Чернігівської області.
Внаслідок атаки постраждали чоловік з дружиною та троє їхніх дітей віком 7, 11 та 17 років. Їх одразу відвіз до лікарні поліцейський офіцер громади.
"Нині на місці працює слідчо-оперативна група поліції та всі екстрені служби", - зазначили в поліції.
- Вчора унаслідок російських атак у Чернігівській області постраждали пʼятеро людей. Ворог бив по області безпілотниками.