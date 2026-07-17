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Росіяни вдарили по центральній частині Херсона, поранено цивільного

27-річний херсонець отримав мінно-вибухову травму та перелом пальця.

Росіяни вдарили по центральній частині Херсона, поранено цивільного
наслідки удару по Херсону, фото ілюстративне
Фото: ДСНС України

Увечері 17 липня російський дрон вдарив по Центральному району Херсона. 27-річний чоловік зазнав поранень.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 19:20 росіяни атакували з дрона чоловіка у Центральному районі Херсона", – ідеться у повідомленні.

Через дроновий удар 27-річний херсонець отримав мінно-вибухову травму та відкритий перелом пальця на руці.

Потерпілий лікуватиметься амбулаторно.

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