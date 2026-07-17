Росіяни вдарили по центральній частині Херсона, поранено цивільного

Увечері 17 липня російський дрон вдарив по Центральному району Херсона. 27-річний чоловік зазнав поранень.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 19:20 росіяни атакували з дрона чоловіка у Центральному районі Херсона", – ідеться у повідомленні.
Через дроновий удар 27-річний херсонець отримав мінно-вибухову травму та відкритий перелом пальця на руці.
Потерпілий лікуватиметься амбулаторно.
- 17 липня вранці близько 09:30 російська армія вдарила дроном по Дніпровському району Херсона. Загинула жінка, ще шестеро людей поранені.