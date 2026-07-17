На цих територіях запроваджується заборона на в'їзд родин із дітьми через високий рівень небезпеки.

У Херсонській області розширили перелік населених пунктів, звідки проводитиметься обов'язкова евакуація цивільного населення. Відповідне рішення 17 липня ухвалила Рада оборони області.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, рішення пов'язане зі значним погіршенням безпекової ситуації у Херсонській, Нововоронцовській та Бериславській громадах, які щодня зазнають російських обстрілів.

Реклама

Відтепер обов'язкова евакуація поширюється на населені пункти Хрещенівського старостинського округу, село Чарівне, селище Зеленівка, а також мікрорайон «Текстильний» у Херсоні та окремі вулиці Центрального, Корабельного і Дніпровського районів міста, зокрема Університетську, Театральну, Білоруську, Комунальну та прилеглі вулиці й провулки у напрямку річок Кошова та Дніпро.

Крім того, на цих територіях запроваджується заборона на в'їзд родин із дітьми через високий рівень небезпеки.

Також під час засідання Ради оборони ухвалили рішення придбати мобільні укриття для встановлення на найбільш небезпечних ділянках автомобільних доріг, засоби захисту для критичної інфраструктури, провести капітальний ремонт укриття в одному з навчальних закладів області та реконструкцію обладнання в лікарні.

Окремо розглянули питання безпеки пасажирських перевезень. Через загрозу обстрілів у регіоні буде змінено схеми та розклад руху громадського транспорту, а частину маршрутів скоротять.