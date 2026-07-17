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Синоптики попереджають про погіршення погоди у західних областях в суботу

В окремих районах прогнозують град і шквали вітру.

Синоптики попереджають про погіршення погоди у західних областях в суботу
Наслідки шквального вітру, фото ілюстративне

Гідрометцентр оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні на суботу, 18 липня. 

Удень у більшості західних областей очікуються грози, а в окремих районах прогнозують град та шквали вітру зі швидкістю 15–20 метрів за секунду.

Синоптики попередили, що такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту, а також роботу комунальних, будівельних і енергетичних підприємств.

Загалом в Україні завтра прогнозують невелику хмарність. На більшій частині території опадів не передбачають, дощі з грозами пройдуть лише на заході, де подекуди можливі навіть значні зливи. Вітер переважатиме південно-східний зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Нічна температура в більшості регіонів становитиме 11–16°, а вдень повітря прогріється до 22–27°. У західних та південно-західних областях буде значно тепліше: стовпчики термометрів покажуть 15–20° вночі та спекотні 26–31° вдень.

У Києві та на території Київської області 18 липня збережеться суха погода з невеликою хмарністю. Вітер буде південно-східним, від 5 до 10 метрів за секунду. У Київській області температура вночі коливатиметься в межах 11–16°, а вдень становитиме 22–27°. У самій столиці вночі очікується 13–15°, а вдень термометри покажуть комфортні 25–27°.

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