Росіяни вдарили по пожежно-рятувальній частині у Краматорську

Через удар виникла пожежа.

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наслідки атаки РФ по рятувальниках у Краматорську

Російські війська завдали удару по пожежно-рятувальній частині у Краматорську Донецької області. Пожежно-рятувальна техніка залишилася неушкодженою. Без поранених.

Про це повідомили у ДСНС України.

Внаслідок атаки частково зруйновано зовнішню стіну будівлі, пошкоджено покрівлю, міжповерхове перекриття, службові приміщення, меблі та вікна.

Також виникла пожежа покрівлі та приміщень на другому поверсі будівлі.

Рятувальники оперативно ліквідували займання на площі 130 квадратних метрів.

Російські війська продовжують цілеспрямовано завдавати ударів по підрозділах служби порятунку, які щодня рятують життя людей та ліквідовують наслідки ворожих атак.