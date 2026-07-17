​Охоронниця харківського ліцею отримала 15 років тюрми за коригування російських ударів по місту

Також вона збирала для росіян інформацію про місця, де перебувало найбільше військових і техніки Сил оборони.

Суд виніс вирок російській агентці, яку контррозвідка та слідчі Служби безпеки затримали у червні 2024 року.

Як повідомила СБУ, за коригування ракетно-бомбових ударів по Харкову жінка проведе за ґратами 15 років, також суд ухвалив рішення про конфіскацію її майна.

Розслідування встановило, що російські атаки наводила охоронниця місцевого ліцею. Ворог звернув на неї увагу через прокремлівські коментарі, які вона залишала в чатах телеграм-каналів. Після того, як російські спецслужби встановили з нею контакт, зрадниця почала збирати для них інформацію про місця, де перебувало найбільше військових і техніки Сил оборони.

Жінка також фіксувала наслідки обстрілів обласного центру і надсилала звіти своєму російському куратору, щоб окупанти могли підготувати нові удари або скоригувати повторні атаки. Для цього вона об’їжджала місто і шукала оборонні заводи й цехи, по яких росіяни планували серію обстрілів. Крім того, зловмисниця обережно випитувала потрібні відомості у своїх знайомих під час побутових розмов.

Також засуджена у соцмережах закликала до окупації Харкова. Під час обшуків правоохоронці знайшли у її смартфоні докази роботи на РФ.

Суд визнав агентку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у виправдовуванні й запереченні збройної агресії Росії проти України.