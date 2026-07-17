Від початку року Сили оборони дронами уразили понад мільйон ворожих цілей

Зокрема, знищили або важко поранили близько 193 500 російських військових.

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Підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили понад 1 000 000 верифікованих цілей противника з початку 2026 року. Зокрема, знищили або важко поранили близько 193 500 російських військових.

Про це звітує Міноборони.

Зазначається, що зараз завдяки БпЛА здійснюється близько 90% уражень ворога.

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Наразі найрезультативнішим місяцем для підрозділів безпілотних систем є червень, коли було зафіксовано понад 200 000 уражень. Від початку року кількість уражених цілей зросла приблизно вдвічі:

січень ~ 105 800;

лютий ~ 105 300;

березень ~ 157 200;

квітень ~ 160 729;

травень ~ 181 128;

червень ~ 200 218;

половина липня ~ 90 000.

Крім особового складу противника, під удари українських БпЛА за цей час потрапляли, зокрема, й засоби ППО ворога, засоби РЕБ/РЕР, безпілотники, авто- та мототранспорт, бронетехніка, НРК, командні пункти тощо.

У міністерстві нагадують, що за кожне верифіковане ураження українські військові отримують єБали. Через платформу Brave1 Market їх можна обміняти на дрони, НРК і засоби РЕБ.

Система єБалів також показує, які технології та підрозділи дають найкращий результат, і дає змогу швидко масштабувати ці рішення у війську.