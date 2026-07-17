Від початку року Сили оборони дронами уразили понад мільйон ворожих цілей

Підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили понад 1 000 000 верифікованих цілей противника з початку 2026 року. Зокрема, знищили або важко поранили близько 193 500 російських військових.
Зазначається, що зараз завдяки БпЛА здійснюється близько 90% уражень ворога.
Наразі найрезультативнішим місяцем для підрозділів безпілотних систем є червень, коли було зафіксовано понад 200 000 уражень. Від початку року кількість уражених цілей зросла приблизно вдвічі:
- січень ~ 105 800;
- лютий ~ 105 300;
- березень ~ 157 200;
- квітень ~ 160 729;
- травень ~ 181 128;
- червень ~ 200 218;
- половина липня ~ 90 000.
Крім особового складу противника, під удари українських БпЛА за цей час потрапляли, зокрема, й засоби ППО ворога, засоби РЕБ/РЕР, безпілотники, авто- та мототранспорт, бронетехніка, НРК, командні пункти тощо.
У міністерстві нагадують, що за кожне верифіковане ураження українські військові отримують єБали. Через платформу Brave1 Market їх можна обміняти на дрони, НРК і засоби РЕБ.
Система єБалів також показує, які технології та підрозділи дають найкращий результат, і дає змогу швидко масштабувати ці рішення у війську.
- З початку 2026 року міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони України 413 БпАК. Майже вся техніка – українського виробництва.