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Від початку року Сили оборони дронами уразили понад мільйон ворожих цілей

Зокрема, знищили або важко поранили близько 193 500 російських військових.

Від початку року Сили оборони дронами уразили понад мільйон ворожих цілей
Війна в Україні
Фото: Генштаб

Підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили понад 1 000 000 верифікованих цілей противника з початку 2026 року. Зокрема, знищили або важко поранили близько 193 500 російських військових.

Про це звітує Міноборони. 

Зазначається, що зараз завдяки БпЛА здійснюється близько 90% уражень ворога.

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Наразі найрезультативнішим місяцем для підрозділів безпілотних систем є червень, коли було зафіксовано понад 200 000 уражень. Від початку року кількість уражених цілей зросла приблизно вдвічі:

  • січень ~ 105 800;
  • лютий ~ 105 300;
  • березень ~ 157 200;
  • квітень ~ 160 729;
  • травень ~ 181 128;
  • червень ~ 200 218;
  • половина липня ~ 90 000.

Крім особового складу противника, під удари українських БпЛА за цей час потрапляли, зокрема, й засоби ППО ворога, засоби РЕБ/РЕР, безпілотники, авто- та мототранспорт, бронетехніка, НРК, командні пункти тощо.

У міністерстві нагадують, що за кожне верифіковане ураження українські військові отримують єБали. Через платформу Brave1 Market їх можна обміняти на дрони, НРК і засоби РЕБ.

Система єБалів також показує, які технології та підрозділи дають найкращий результат, і дає змогу швидко масштабувати ці рішення у війську.

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