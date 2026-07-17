Росіяни зранку вдарили по суднах у Миколаєві, загинули двоє українців

Пошкоджені три цивільні кораблі під іноземними прапорами.

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Сьогодні зранку, 17 липня, російська армія атакувала безпілотниками портову інфраструктуру Миколаєва. Загинули двоє людей, пошкоджені три кораблі.

Про це розповіли у обласній прокуратурі.

Військовослужбовці збройних сил РФ атакували ударними дронами типу «Shahed-238» по портовій інфраструктурі міста Миколаєва.

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Внаслідок ворожої атаки пошкоджені три цивільні судна під іноземними прапорами, які були пришвартовані на території портових підприємств міста.

У результаті одного з влучань загинули двоє громадян України, які перебували на борту іноземного судна.

Прокурори спільно зі слідчими та іншими правоохоронцями документують наслідки чергового воєнного злочину, вчиненого державою-агресором.

За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).