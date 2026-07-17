На Донеччині затримали інженера місцевої тепломережі, якого підозрюють у корегуванні обстрілів Словʼянська. За даними СБУ, він був подвійним агентом ФСБ та ГРУ.

«Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині агента, який одночасно працював на фсб та російську воєнну розвідку (більш відому як гру). Ним виявився завербований ворогом інженер місцевої тепломережі, який коригував ракетно-бомбові та дронові атаки рашистів по Слов’янську», – розповіли у спецслужбі.

Зʼясували, що росіяни завербували його у телеграм-каналі, який адмініструвала співробітниця Смоленського військового шпиталю. Встановили, що жінка перебувала на зв’язку з обома спецслужбами РФ, які доручали їй пошук потенційних «кандидатів» до агентурного апарату.

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Після вербування комунальник під приводом робочих поїздок об’їжджав прифронтове місто та його околиці, щоб виявити локації Сил оборони та «злити» їх рашистам для нових обстрілів громади. Чоловік збирав у смартфонах фото- та відеоматеріали із координатами українських об’єктів для подальшої передачі представникам Росії.

Співробітники СБУ завчасно викрили коригувальника, задокументували його розвідвилазки і контакти з ворогом, а на фінальному етапі операції затримали за місцем проживання.

Під час обшуків в оселі затриманого виявили три мобільні телефони, які він постійно змінював для законспірованого зв’язку з росіянами.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.