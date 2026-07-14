Про причини несподіваної для багатьох відставки уряду й емоційний звіт Свириденко — у репортажі LB.ua .

Виконувати обов’язки глави уряду буде перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Щоправда, лише два дні. Уже в четвер Рада планує призначити нового главу уряду; найімовірніше — голову НАК «Нафтогаз» Сергія Корецького . І проголосувати за подання президента на посади міністрів оборони й закордонних справ і пакетом оновлений склад Кабміну. Його остаточно погодять на засіданні фракції «Слуга народу» в середу.

Кабмін Юлії Анатоліївни не допрацював лише трьох днів до 17 липня — річниці свого призначення .

17 липня Рада підтримала заяву прем’єрки Юлії Свириденко про відставку. Відповідно до статті 115 Конституції та статті 15 закону про КМУ, це тягне за собою відставку всього складу уряду.

Відставка Свириденко була питанням часу

Недільна заява президента України Володимира Зеленського про відставку прем’єрки Юлії Свириденко стала несподіванкою для багатьох нардепів, про що LB.ua докладно писав.

Один співрозмовник LB.ua зазначив, що «Юля була слаба, як колгоспне вино. Плюс її ставив Андрій Єрмак (колишній керівник Офісу Президента), тому її звільнення було лише питанням часу. Як і відставка його ж креатури Олексія Кулеби (віцепрем’єра, міністра розвитку громад і територій). Тому голоси за звільнення будуть. Цікавіше інше. Нові посади в КМУ. Зараз іде торгівля із залом».

Фото: Анна Стешенко Міністр енергетики Денис Шмигаль

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Інші співрозмовники прогнозують, що найпроблемнішим буде окреме перепризначення Михайла Федорова міністром оборони. Хоча його прізвище навіть називали серед кандидатів на нового прем’єра разом з мером Харкова Ігорем Тереховим, віцепрем’єром Денисом Шмигалем і очільником Нафтогазу Сергієм Корецьким, який є фаворитом.

«Цей шортліст опублікував у партійному чаті Давид (Арахамія, голова фракції «Слуга народу». — Ред.). Поява там Федорова була більше схожа на звичне підвищення ставок, щоб його перепризначити міністром оборони і не спалити взагалі. Є запасний варіант — повернення в Мінцифри», — додає ще один депутат.

Хоча у фракції визнають, що чимало нардепів у самій фракції «Слуга народу» незадоволені «недореформою» армії за каденції Михайла Федорова. Як і сам президент, якого на додачу зачіпають політичні амбіції міністра оборони. Про те, що Федорова може замінити міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, також писав LB.ua.

Фото: Володимир Зеленський у Telegram Ігор Клименко і президент Володимир Зеленський

Хоча Клименко, за нашою інформацією, не горить бажанням змінювати відомство. У кулуарах не виключають: якщо призначення міністром оборони відбудеться, Клименка в МВС може замінити чинний голова Нацполіції Іван Вигівський.

Натомість інший впливовий політик із команди президента запевняє, що «насправді ніхто мачете з Федоровим не діставав. Як і з Юлею немає конфлікту. Хоча для неї звістка про делегування послом у Штати стала несподіванкою. Одначе вона може показати там результати, бо вже мала хорошу комунікацію по ресурсній угоді зі Штатами».

Парламентарі кажуть, що чинну посолку у США Ольгу Стефанішину ротують через можливу підозру від НАБУ щодо незаконних доходів. А вона особисто попросила про завершення дипслужби.

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Наступною причиною урядового перезавантаження співрозмовники називають необхідність прискорення підготовки до важкої зими.

«А не жонглювання планами стійкості та обіцянками, що все витримає взимку. Корецький, який погоджений на 99%, вже зарекомендував себе як ефективний менеджер не лише у “Нафтогазі”, а й в “Укртатнафті”. Він — людина президента, виважений», — додає ще один нардеп.

Фото: Телеграм-канал президента України Володимир Зеленський та Сергій Корецький

Наступна мотивація урядової перестановки — «примарність виборів». Рада вже продовжила воєнний стан до 31 жовтня.

«Тому про жодні вибори у листопаді мова не йде. Це ні за законом не є можливим, ні технічно. А випустити пару через урядові зміни — це вже традиція. Так два літа поспіль ми Шмигаля звільняли», — іронізує інший депутат.

А що каже сама Свириденко?

Ввечері 13 липня заява Юлії Свириденко про відставку надійшла до Ради. За «внесок у зміцнення економіки» подякував прем’єрці спікер Руслан Стефанчук. А Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу», запевнив, що Юлія Анатоліївна «обов’язково принесе користь державі там, де потрібно».

Зранку 14 липня члени Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування майже пів години чекали на прем’єрку, аби розглянути її заяву.

Фото: скрин відео Засідання комітету

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Свириденко з кавовою чашкою в руках, постійно відволікаючись на телефон, врешті підключилася онлайн. Вона подякувала депутатам за спільну роботу протягом року, назвавши його одним із найскладніших за час повномасштабної війни. Серед результатів вона згадала залучення європейського кредиту на 90 мільярдів євро, реформи в оборонній сфері, відкриття експорту зброї та підвищення виплат військовослужбовцям, а також макроекономічну стабільність і 86 мільярдів гривень на єдиному казначейському рахунку.

«Я пишаюся тим, що у нас вийшла дуже гарна співпраця з депутатами. Я вважаю, що нам вдалося перезавантажити відносини між урядом і Верховною Радою», — казала вона.

Фото: facebook/Юлія Свириденко Юлія Свириденко виступає під час засідання ВРУ

Принагідно вона визнала, що рік був складним також через протести внаслідок спроби влади знищити незалежність НАБУ і САП та «Міндічгейт».

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Однак нардепів більше цікавили причини такої несподіваної відставки.

Свириденко визнала, що цьому «передувала розмова з президентом, який чітко означив необхідність оновлення КМУ. Я вважаю, що у нас є напрямки, в яких можливо здійснити посилення. Я сподіваюся, ви підтримаєте кандидатів на такі напрямки, які дадуть можливість більш ефективно впровадити освітню, соціальну політику», — пояснювала Свириденко.

Врешті вона назвала рішення Володимира Зеленського «зрозумілим та об’єктивним»: «сподіваюсь, ви це рішення підтримаєте».

Фото: facebook/Юлія Свириденко Юлія Свириденко у Верховній Раді

Слайди для нардепів і звіт у Раді

Напередодні голосування за відставку нардепам розіслали електронні презентації на 55 слайдів зі звітом про роботу уряду.

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Юлію Свириденко у білому костюмі в сесійній залі нардепи зустрічали оплесками та стоячи. І хоча напередодні вона обіцяла повноцінно звітувати в Раді, її виступ тривав трохи більше чотирьох хвилин і звучав емоційно.

За словами Свириденко, головним викликом для уряду, як і рік тому, залишається проходження зими в умовах російських атак. Вона наголосила, що для підготовки до опалювального сезону затвердили плани стійкості всіх регіонів, які впроваджують щодня.

Прем’єрка подякувала міністрам і профільним комітетам Ради за продовження роботи попри виклики, а також окремо — президенту за довіру.

«Для нашої урядової команди було честю працювати поруч із вами на благо України», — підсумувала Свириденко. Склалося враження, що наприкінці вона через силу все ж втримала сльози.

Та коли Свириденко поверталася до ложі уряду хтось з нардепів у сесійній залі вигукнув декілька разів: «Юля! Юля», - що нагадало відоме відео Арсенія Яценюка у телефонній розмові до Юлії Тимошенко.

Фото: facebook/Юлія Свириденко Юлія Свириденко під час засідання

Далі виступали народні депутати. Першим слово взяв голова фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко, який висловив думку, що половина цього уряду має сидіти за ґратами.

«Ми живемо в різних країнах… А ви приходите та йому плескаєте… Цей уряд увійде в історію як уряд кешбеків, єбаків та інших слів, які українці не мають застосовувати», — сказав Порошенко.

Фото: Анна Стешенко Петро Порошенко

Павло Бакунець із групи «Довіра» назвав урядову ротацію «зміною доданків» і висловив надію, що зміниться сума. «Українці не чекають, що ми вчергове поміняємо прізвища. Вони очікують, що влада дасть можливість пройти наступну зиму», — сказав нардеп із трибуни.

Фото: Анна Стешенко Павло Бакунець

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Ярослав Железняк із фракції «Голос» додав, що «нам не потрібен черговий штаб, чергові презентації… Нам потрібен план, який уряд буде виконувати. А зараз вітаю, це новий сезон “Слуги народу Live”».

Фото: Анна Стешенко Ярослав Железняк

Тарас Батенко із фракції «За майбутнє» подякував Свириденко за співпрацю з парламентарями.

«Це був не найкращий, але й не найгірший уряд в історії», — визнав Батенко.

Завершальним став виступ голови фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко, яка зазначила, що ніхто в залі не може дати відповідь, чому «такий прекрасний уряд, якому аплодує вся зала… відправляють у відставку».

«Це загадка, реально… Аплодують уряду, бо вони всі симпатичні люди, прекрасні, класні, комунікабельні. Але вони ні фіга в цій країні не вирішують», — сказала Тимошенко, чому також аплодувала частина нардепів.

Фото: Анна Стешенко Юлія Тимошенко

258 нардепів з усіх фракцій і груп проголосували за постанову про відставку Свириденко, яку нардепи знов проводжали оплесками. Оголосили повітряну тривогу, тож спікер закликав нардепів переміститися «до безпечних місць відповідно до схеми укриття».

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко Відставка Кабінету міністрів

Що далі?

Вже у четвер парламент планує призначити новий Кабмін на чолі з Корецьким. Хоча ще в понеділок депутати планували це спочатку у вівторок, потім перенесли на середу.

Станом на початок тижня, як повідомляли нардепи, попередній склад нового уряду виглядав так:

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Прем’єр-міністр — Сергій Корецький

Залишаються у новому складі:

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики — Денис Шмигаль

Фото: Анна Стешенко Міністерка культури Тетяна Бережна

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури — Тетяна Бережна

Міністр фінансів — Сергій Марченко

Міністр охорони здоров’я — Віктор Ляшко

Міністр молоді та спорту — Матвій Бідний

Фото: Анна Стешенко Міністр соціальної політики Денис Улютін (праворуч)

Міністр закордонних справ — Андрій Сибіга

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності — Денис Улютін

Міністерка у справах ветеранів — Наталія Калмикова, хоча деякі нардепи прогнозують її звільнення через скандал із Національним меморіальним кладовищем.

Звільнення:

Міністерство освіти і науки: планують звільнити Оксена Лісового, про що нардепи говорять не перший місяць. Називають кандидатуру Миколи Трофименка — чинного заступника міністра.

Віцепрем’єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції: можливе звільнення Тараса Качки через претензії до виконання євроінтеграційних зобов’язань. Новим можливим міністром називають Всеволода Ченцова, представника України при ЄС.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів можуть розділити на:

— Міністерство економіки та екології — Олексій Соболев;

— Міністерство аграрної політики та продовольства — Тарас Висоцький, зараз — заступник міністра Соболева.

Міністерство розвитку громад та територій — звільнення Олексія Кулеби, а міністерство можуть розділити на:

— Міністерство регіонального розвитку — Віталій Безгін, нардеп «Слуги народу»;

— Міністерство інфраструктури — поки що кандидатура не визначена.

Міністерство цифрової трансформації — Валерія Іонан, заступниця в.о. міністра Олександра Борнякова. Але це залежить від того, чи залишається Михайло Федоров на посаді Міноборони.

МВС: поки що Ігор Клименко, якщо не буде призначений в Міноборони.

Міністерство юстиції — Денис Маслов, нардеп «Слуги народу» і голова Комітету ВРУ з питань правової політики.

Засідання фракції «Слуга народу» також декілька разів переносили.

«Тому по міністрах станом на зараз ідуть консультації майбутнього прем’єра з кандидатами. Сьогодні пізно ввечері і завтра цілий день президент буде проводити консультації . Тож багато чого з розкладів і прізвищ зміниться. В тому числі щодо міністра оборони ситуація поки що абсолютно невизначена», — повідомив Ярослав Железняк.