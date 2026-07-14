Порошенко підтримав Михайла Федорова на посаді міністра оборони

Народний депутат, лідер фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав створити уряд національної єдності. У виступі в Верховній Раді в день голосування за відставку прем'єрки Юлії Свириденко він сказав, що два місяці після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським «мав надію», що його почули.

Порошенко сказав, що єдиний міністр з нинішнього уряду, якого підтримує його політсила, це міністр оборони Михайло Федоров. «Половина» складу Кабміну, на його думку, має бути притягнута до відповідальності.

«Хочу наголосити, що єдиний міністр, якого підтримала "Європейська Солідарність" і несе повну відповідальність за це голосування – це єдине, що можна хоч щось позитивне згадати з діяльності уряду. Це і відновлення реальних, конкурентних процедур при закупівлі озброєння, це і питання експорту для українських виробників зброї того, що держава не здатна купити. І хоч якийсь підхід до воєнної реформи, включно з демобілізацією і контрактами. Нічого більше ніхто з уряду не запропонував», – сказав він.

«Європейська солідарність» як опозиційна політсила переважно не підтримувала кадрові рішення. Однак за кандидатуру Михайла Федорова в січні голоси «за» дали 17 з 26 депутатів «ЄС», «проти» не проголосував ніхто.

За інформацією від джерел LB, Михайло Федоров під час переформування уряду, що відбудеться цього тижня, може втратити посаду міністра оборони. Замість нього розглядають кандидатуру міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.