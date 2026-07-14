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Радев: Болгарія виходить із «Коаліції охочих»

За словами болгарського премʼєра, «вирішення цього конфлікту полягає не в його продовженні військовими засобами, а в потужній дипломатичній місії, яка зрештою покладе край ескалації».

Радев: Болгарія виходить із «Коаліції охочих»
Румен Радев
Фото: EPA/UPG

Болгарія більше не братиме участі «Коаліції охочих» – групі держав, які підтримують Україну у протистоянні російській агресії. 

Як пише Bloomberg, про це заявив прем'єр-міністр країни Румен Радев.

«Ми не беремо участі в коаліції, яка наполягає на продовженні фінансової та військової допомоги Україні», – заявив Радев журналістам у вівторок.

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За його словами, «вирішення цього конфлікту полягає не в його продовженні військовими засобами, а в потужній дипломатичній місії, яка зрештою покладе край ескалації».

Радев, який давно критикує надання військової допомоги Києву, неодноразово відкидав звинувачення в тому, що займає проросійську позицію. Водночас він заявляв, що виступає за «прагматичні» відносини з Кремлем.

Болгарія брала участь у попередніх зустрічах «Коаліції охочих», однак на останньому саміті, що відбувся в Парижі, країна вже не була представлена.

Відтоді як Радев обійняв посаду прем'єр-міністра у травні, його уряд припинив постачання Україні військової допомоги за державними програмами, хоча не зупинив продаж озброєнь Києву.

Болгарія є одним із найбільших у ЄС виробників боєприпасів радянських стандартів, які були критично важливими для української армії на початковому етапі повномасштабної війни.

Крім того, Радев виступав проти запровадження санкцій Європейського Союзу щодо глави Російської православної церкви патріарха Кирила, а також проти санкцій стосовно російського нафтового магната Вагіта Алекперова – засновника компанії Лукойл.

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