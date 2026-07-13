Україна та Нідерланди запускають спільну грантову програму для defense tech компаній

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Кластер Brave1 та Міністерство оборони Нідерландів започатковують масштабний проєкт Brave Netherlands.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Спільний грантовий фонд фінансуватиме передові розробки українських та нідерландських defense tech компаній, орієнтовані на актуальні потреби фронту та зміцнення європейської безпеки. В основі програми – створення спільного фонду з очікуваним бюджетом €20 млн.

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До участі запрошують розробників з України та Нідерландів, які створюють інноваційні рішення у сферах: безпілотних технологій; роботизованих систем; ракет; ШІ-технологій; РЕБ/РЕР, зв’язок та інших передових оборонних напрямів.

Фінансування здійснюватиметься у форматі 50/50 обома державами.

Як зазначили в Міноборони України, для забезпечення прозорості та збалансованого оцінювання проєктів будуть створені спільні міжнародні органи:

Виконавчі ради – для ухвалення фінальних рішень щодо виділення коштів.

Експертні комісії – з представників обох країн для фахового аналізу заявок.

7 липня, під час саміту НАТО в Анкарі, Україна підписала угоду про спільне виробництво дронів із Нідерландами. Документ також закладає основу для широкого співробітництва між державами.