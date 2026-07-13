До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що Рада розгляне це питання найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

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"Вдячний Юлії Анатоліївні за роботу на чолі Уряду у надзвичайно складний для держави час, внесок у зміцнення економіки, підтримку людей і просування нашої країни на шляху до Європейського Союзу. Бажаю успіхів у подальшій діяльності", - написав Стефанчук у фейсбуці.

За інформацією голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Верховна Рада розгляне заяву Юлії Свириденко про відставку на найближчому засіданні.

"Дякуємо Юлії Анатоліївні за роботу на чолі уряду в найважчі часи. Впевнений, що її досвід обов’язково принесе користь державі там, де потрібне посилення.

Ми в парламенті підтримуємо озвучені Президентом Володимиром Зеленським напрямки зміни політичної стратегії. Україна перебуває на новому етапі боротьби за незалежність, ми бачимо як зростають наші бойові можливості, разом з тим потрібно посилюватися зсередини, впроваджувати плани стійкості, оперативніше реагувати на такі виклики, як атаки на АЗС, обстріли прикордонних територій, удари по інфраструктурі.

Окреме питання – робота з партнерами, нашими сусідами. Якісь напрямки потрібно зберегти, якісь посилити, а окремі з них потребують нової основи. Це диктує необхідність змін у широкому контексті. Для цього ми як народні депутати маємо забезпечити необхідні рішення та нормативну базу. Впевнений, що парламент зі своєю роботою впорається і наша держава стане ще сильнішою, особливо зараз, коли тиск на ворога збільшується, а наші союзники та партнери відновили віру у здатність України перемагати", - ідеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 12 липня президент Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії держави, а також анонсував кадрові перестановки в уряді та правоохоронних органах. Він подякував Свириденко за роботу на посаді прем'єр-міністерки та повідомив, що запропонував їй "нову відповідальну місію".

Свириденко очолила уряд рік тому, в липні 2025. На цій посаді вона замінила Дениса Шмигаля.

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Новим очільником уряду замість неї може стати голова правління НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький.

Хто така Юлія Свириденко?

Юлія Свириденко, уродженка Чернігова, з 2021 року очолювала міністерство економіки. До того, з 2020 року, вона була заступницею глави Офісу президента. Ще раніше, в 2018, була в.о. голови Чернігівської ОДА.

Під час роботи в ОП Свириденко очолювала Раду зі сприяння бізнесу. У 2020-2021 – членкиня делегації України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на сході України, представниця в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.

Про офіційну пропозицію Свириденко очолити Кабмін президент повідомив 14 липня 2025. Хоча, згідно з Конституцією, кандидатуру прем'єр-міністра президенту подає коаліція, а він – робить подання до Верховної Ради. А згідно з законом про воєнний стан припинення функціонування органу державної влади на його період заборонено, а відставка прем'єра автоматично приводить до відставки усіх міністрів.

Ярослав Железняк рік тому, перед попередньою відставкою Кабміну, повідомив, що юристи ВР сказали, що можна відправляти уряд у відставку, попри цю норму.