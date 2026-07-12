Президент Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та запропонував Свириденко очолити новий напрямок

Відтепер за кожен ключовий зовнішньополітичний напрямок відповідатиме окрема людина.

Президент України Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії держави, а також анонсував кадрові перестановки в уряді та правоохоронних органах.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

"За кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом, яка здатна реалізувати те, про що ми домовляємось на рівні лідерів і що очікує Український народ", – зазначив Зеленський.

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Серед головних напрямків він назвав співпрацю зі Сполученими Штатами, зокрема домовленості щодо ліцензійного виробництва систем Patriot, європейський антибалістичний проєкт, інтеграцію до Євросоюзу, розвиток відносин із Польщею та Угорщиною, країнами Близького Сходу і Перської затоки, Китаєм, а також взаємодію з ключовими міжнародними організаціями.

Президент також повідомив про посилення роботи всередині країни.

"Потребує значного посилення вся робота у прифронтових та прикордонних областях України, які щодня зазнають російських ударів. Розраховую на збільшення постачання нашій армії необхідної зброї, усіх типів дронів", – наголосив він.

Окрему увагу, за словами Зеленського, буде приділено підготовці до зими, трансформації державних компаній та реалізації проєктів із відновлення України.

"Надзвичайно важливий напрямок – це підготовка до зими, і Україні потрібна готовність до всіх загроз, які можуть виникнути. Має бути прискорена трансформація державних компаній, від яких значно залежить стійкість України", – заявив президент.

Президент повідомив, що вже обговорив майбутні кадрові зміни з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.

"Визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету Міністрів", – сказав Зеленський.

Глава держави також подякував Свириденко за роботу на посаді прем'єр-міністерки та повідомив, що запропонував їй нову відповідальну місію.

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"Я вдячний Юлії за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді Прем'єр-міністра, за роки результативної роботи в команді України й запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером", – заявив президент.

За словами Зеленського, найближчим часом разом із Верховною Радою буде проведено оновлення складу уряду.

"Розраховую, що разом з парламентарями проведемо відповідні заміни в уряді України. Будуть також зміни у складі керівників правоохоронних органів", — підсумував глава держави.

Пізніше Юлія Свириденко також повідомила, що "вдячна Президенту за довіру та високу оцінку роботи нашої команди. Пишаюся тим, що мала честь очолювати Уряд у найскладніший період новітньої історії України".

"Дякую кожному і кожній, хто боронить українську землю, наші військові — це наша сила і наша незалежність.

Дякую всій урядовій команді за роботу на благо держави у час великих викликів. Ми з вами відвідали кожен куточок нашої неймовірної країни з особливою увагою на прифронтові регіони, ухвалювали надскладні та оперативні рішення, пережили найважчу зиму і ні на секунду не дозволили ворогу зупини серцебиття нашої держави — економіку.

Обговорили з Президентом також наші подальші кроки.

Готова й надалі служити Українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру", – ідеться у повідомленні Свириденко.

Юлія Свириденко очолила уряд рік тому, в липні 2025. На цій посаді вона замінила Дениса Шмигаля.

Хто така Юлія Свириденко?

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Юлія Свириденко, уродженка Чернігова, з 2021 року очолювала міністерство економіки. До того, з 2020 року, вона була заступницею глави Офісу президента. Ще раніше, в 2018, була в.о. голови Чернігівської ОДА.

Під час роботи в ОП Свириденко очолювала Раду зі сприяння бізнесу. У 2020-2021 – членкиня делегації України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на сході України, представниця в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.

Про офіційну пропозицію Свириденко очолити Кабмін президент повідомив 14 липня 2025. Хоча, згідно з Конституцією, кандидатуру прем'єр-міністра президенту подає коаліція, а він – робить подання до Верховної Ради. А згідно з законом про воєнний стан припинення функціонування органу державної влади на його період заборонено, а відставка прем'єра автоматично приводить до відставки усіх міністрів.

Ярослав Железняк рік тому, перед попередньою відставкою Кабміну, повідомив, що юристи ВР сказали, що можна відправляти уряд у відставку, попри цю норму.



