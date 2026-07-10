Міністр оборони Польщі підтримав передачу Україні ракет Patriot, попри позицію Навроцького

Косіняк-Камиш наголосив, що допомога Україні відповідає національним інтересам Польщі. Він також розкритикував Навроцького за відмову підписати закон щодо програми SAFE.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що уряд і надалі підтримуватиме Україну та захищатиме рішення про передачу Києву ракет до системи Patriot. Водночас він різко розкритикував президента Польщі Кароля Навроцького, який раніше поставив під сумнів це рішення.

В ефірі TVN24 Косіняк-Камиш наголосив, що допомога Україні відповідає національним інтересам Польщі.

«Польща підтримуватиме Україну і допомагатиме настільки, наскільки може. Передача кількох ракет Patriot на прохання Сполучених Штатів і генерального секретаря НАТО — це не щось погане, а навпаки, добре. Я захищатиму це рішення, яке ухвалив уряд, Міністерство оборони і я особисто», — сказав міністр.

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Він додав, що пишається підтримкою України.

«Я пишаюся тим, що ми допомагаємо державі, яка вже чотири роки виснажує Російську Федерацію», — заявив Косіняк-Камиш.

Міністр також повідомив, що президент Кароль Навроцький був поінформований про передачу Україні ракет до Patriot, хоча остаточне рішення ухвалював уряд.

«Президент був поінформований про цю справу. Але рішення ухвалює уряд, і саме уряд несе повну відповідальність. Ми будемо підтримувати Україну, яка воює», — сказав він.

Крім того, Косіняк-Камиш розкритикував Навроцького за відмову підписати закон щодо програми SAFE, заявивши, що президент «зрадив польський мундир», заблокувавши важливі оборонні рішення.

Його позиція контрастує із заявами Навроцького та представників президентської адміністрації, які останніми днями критикували передачу Україні ракет Patriot.

Зазначимо, що SAFE (Security Action for Europe) — це новий інструмент Європейського Союзу для фінансування оборонної промисловості та спільних закупівель озброєнь. У його межах Єврокомісія може залучити до 150 млрд євро у вигляді кредитів, які країни-члени ЄС використовуватимуть для закупівлі військової техніки, боєприпасів, систем ППО та розвитку оборонного виробництва.