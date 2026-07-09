«Доведеться креативити»: Айвазовська пояснила, як інтерес Зеленського може вплинути на черговість повоєнних виборів

Перші повоєнні вибори за Конституцією не можуть бути ні черговими, ні позачерговими – доведеться створювати нову правову реальність, а на послідовність кампаній можуть вплинути політичні інтереси президента.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявила голова правління Громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська.

«Нам, очевидно, доведеться креативити і створювати нову реальність: це можуть бути, наприклад, "чергові відтерміновані" вибори. І тоді послідовність цих виборів має визначатись послідовністю пропущених», – сказала вона.

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Айвазовська нагадала: першими виборами, які мали відбутися, але не відбулися через війну, були парламентські, потім президентські і далі місцеві. Така послідовність, наголосила вона, має зберігатися для кампаній повоєнного періоду – у цьому є справедливість і поступовий вихід з війни. Але є інша логіка – політичні інтереси президента, чий рейтинг зростає на фоні перенесення війни на територію Росії.

«Тому очевидно, що інтерес Володимира Зеленського як політика – мати послідовність виборів, яка починається з президентських, або провести президентські одночасно з парламентськими. Це буде одна кампанія, де буде один лідер, за яким буде політична партія – "Слуга народу" чи інша президентська реформована, перейменована», – зазначила експертка.

Водночас більшість експертів вважає, що об'єднувати вибори не можна.

«Це не економить гроші з бюджету: для кожних виборів потрібні власні комісії, які представлятимуть інтереси суб'єктів виборчого процесу. Члени комісій призначаються від суб'єктів, тому змішати кандидатів і партії на парламентських, президентських, місцевих виборах не правильно», – пояснила вона.