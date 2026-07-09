Італія вирішила вислати двох російських аташе через шпигунство

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Уряд Італії ухвалив рішення вислати двох військових аташе посольства Російської Федерації. Їх вважають відповідальними за шпигунську діяльність, викриту в ході розслідування, проведеного прокуратурою Рима.

Про це повідомив у соцмережі Х глава МЗС Антоніо Таяні.

Він розповів, що генеральний секретар міністерства закордонних справ Італії вже повідомив посла Росії, що Іван Петрович Горбачов і Михайло Васильович Астахов повинні залишити Рим протягом трьох днів.

«Москва й надалі використовує свої гібридні методи для атак проти Заходу та Італії. Це є серйозним і неприйнятним втручанням у діяльність італійських державних інституцій та загрозою для національної безпеки», – написав Таяні.

Il Governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma. Il segretario generale della Farnesina ha appena comunicato… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 9, 2026