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Італія вирішила вислати двох російських аташе через шпигунство

Вони повинні упродовж трьох днів залишити Рим. 

Італія вирішила вислати двох російських аташе через шпигунство
Фото: з відкритих джерел

Уряд Італії ухвалив рішення вислати двох військових аташе посольства Російської Федерації. Їх  вважають відповідальними за шпигунську діяльність, викриту в ході розслідування, проведеного прокуратурою Рима.

Про це повідомив у соцмережі Х глава МЗС Антоніо Таяні.

Він розповів, що генеральний секретар міністерства закордонних справ Італії вже повідомив посла Росії, що Іван Петрович Горбачов і Михайло Васильович Астахов повинні залишити Рим протягом трьох днів.

«Москва й надалі використовує свої гібридні методи для атак проти Заходу та Італії. Це є серйозним і неприйнятним втручанням у діяльність італійських державних інституцій та загрозою для національної безпеки», – написав Таяні. 

  • У Римі за ймовірне шпигунство на користь Росії карабінери з підрозділу спеціальних операцій заарештували двох осіб. Серед них є 59-річний колишній співробітник італійських розвідувальних служб.
  • Загалом п’ятеро підозрюваних перебували під слідством за різними пунктами обвинувачення: "здобуття інформації щодо державної безпеки", "політичному чи військовому шпигунстві", "розголошенні державної таємниці" та "розголошенні інформації, розголошення якої було заборонено".
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